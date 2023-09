1,01 Promille: Mofafahrer betrunken in Peine unterwegs

Ein 56-jähriger Mofafahrer war am Freitag betrunken in Peine unterwegs (Symbolbild).

In Peine war am Freitagmittag ein Mofafahrer alkoholisiert unterwegs. Der 56-Jährige befuhr gegen 12.45 Uhr die Sedanstraße, dort kontrollierten ihn dann Beamten der Polizei Peine. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch wahr, sodass sie ein Alkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 1,01 Promille.

Außerdem wurde dem 56-Jährigen im Klinikum Peine eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Pedelec in Peine gestohlen

Wie die Polizei Peine berichtet, hat ein 47-jähriger Peiner versucht, mit einer weiteren unbekannten männlichen Person, ein abgeschlossenes Pedelec aus einem Hinterhof zu stehlen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 19.16 Uhr in der Straße am Winkel.

Der unbekannte Täter konnte auf einem Fahrrad flüchten, der 47-Jährige wurde von der Polizei auf frischer Tat festgenommen. Die Beamten stellten das Pedelec im Wert von 2300 Euro sicher. Die Ermittlungen dauern an.

14-Jähriger beim Klauen erwischt

Ein 14-jähriger Schüler hat am Freitag gegen 11.50 Uhr versucht aus dem NP-Markt in der Sedanstraße in Peine eine Packung Feuerzeuge zu entwenden. Er verließ den Markt, ohne zu bezahlen, wurde jedoch vom Ladenpersonal dabei erwischt.

Wie die Polizei Peine mitteilt, machte der Junge falsche Angaben zu seinen Personalien, sodass er zum Kommissariat gebracht und nach Feststellung der Personalien an die Mutter übergeben wurde. Zudem erhielt er für den Markt ein Hausverbot. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Wendeburger fährt ohne Führerschein

In Wendeburg hat die Polizei am Freitag gegen 11.15 Uhr eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei kontrollierten die Beamten auch einen 30-jährigen Wendeburger, der zurzeit keinen Führerschein besitzt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es wurde ein entsprechendes Verfahren gegen in eingeleitet.

Unbekannter versucht in Peiner Wohnhaus einzubrechen - und scheitert

Ein Unbekannter hat am Freitagabend gegen 23.35 Uhr versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße Rosenthal in Peine einzubrechen. Mit einem Werkzeug versuchte der Täter ein Kellerfenster des Hauses aufzuhebeln. Der Bewohner des Hauses bemerkte dies jedoch. Er spielte ein Alarmton über sein Handy ab, woraufhin der Täter über den Garten des Nachbarn flüchtete. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

red

