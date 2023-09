Peine: 63-Jähriger rauscht mit Auto gegen Kita-Zaun

Ein Unbekannter hat am Dienstag ein „Sophiental ist bunt“-Banner in der Straße am Winkel zerschnitten. Das berichtet die Polizei. Der Sachschaden sei niedrig. Die Polizei bittet um Hinweise: (05303) 990890.

63-Jähriger kommt in Peine von Straße ab und fährt gegen Zaun

Beim Abbiegen ist ein 63 Jahre alter Autofahrer in Peine am Dienstagmittag von der Fahrbahn abgekommen, teilt die Polizei mit. Demnach beschädigte er dabei den Zaun und einen Busch einer Kita in der Straße „Am Anger“. Das Fahrzeug war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 6.000 Euro.

Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich – der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Radfahrerin kollidiert mit Kind in Vöhrum

Am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ist eine Radfahrerin in Vöhrum mit einem Kind kollidiert. Demnach befuhr die 68-Jährige die Herrenfeldstraße in entgegengesetzter Richtung und prallte gegen einen 8-Jährigen. Die Frau fiel, stürzte gegen das Auto einer 39-Jährigen und verletzte sich leicht. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf mindestens 1.000 Euro.

