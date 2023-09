Polizei Peine Polizei fasst Einbrecher in Harber - und lobt Nachbarschaft

Am Dienstagvormittag hat ein Zeuge einen verdächtigen Mann auf einem Nachbargrundstück in Harber entdeckt - als er daraufhin ein Klirren hörte, alarmierte er die Polizei. Das schreibt diese in einer Pressemitteilung.

Hohenhameln: Polizei schnappt 65-jährigen Einbrecher

Gegen 11.30 Uhr rückten Polizisten in die Straße „Im Großen Freien“ in Harber aus. Sie entdeckten den 65 Jahre alten Verdächtigen auf dem Grundstück, woraufhin er floh. In einem Waldstück konnten die Beamten den Einbrecher ergreifen. Er sei der Polizei bekannt gewesen. Er führte Beute und ein Tatwerkzeug mit sich.

Bei der Festnahme klagte der Mann über Schmerzen, daher war auch ein Rettungswagen im Einsatz. Nun wird geprüft, ob der 65-Jährige dem Haftrichter vorgeführt wird, schreibt die Polizei. Der Mann hatte eine Scheibe eingeschlagen und Schmuck sowie Münzen gestohlen - die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 3.000 Euro.

In der Pressemitteilung dankt die Polizei ausdrücklich beiden Zeugen und lobt eine „wachsamen Nachbarschaft“.

red

