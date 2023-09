Nach Schweine-Unfall bei Peine: Peta zeigt Logistiker an

Vor genau einer Woche war ein Schweinetransporter bei Wendeburg in einen Unfall verwickelt. Nun kündigt die Tierschutzorganisation Peta in einer Pressemitteilung an, das Logistikunternehmen zu verklagen, das die Schweine transportierte. Bei dem Unfall nahe der Raststätte Zweidorfer Holz waren mehrere Schweine verletzt worden, sieben von ihnen wurden notgeschlachtet. Drei weitere Tiere flohen. Zwei von ihnen wurden jedoch vom Veterinäramt herangezogenen Jäger gefunden und geschossen.

Als Reaktion auf den Vorfall hat Peta Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen das verantwortliche Transportunternehmen erstattet. Als Grund dafür gibt die Organisation an, dass Tiertransporte grundsätzlich grausam seien: „Schonende Tiertransporte in der Fleisch-, Milch- und Eierindustrie gibt es nicht. Bei Unfällen sterben Schweine, Rinder, Hühner, Puten oder andere Tiere qualvoll und langsam“. so Peta in ihrer Pressemitteilung. Der Verein fordert ein grundsätzliches Verbot von Tiertransporten.

