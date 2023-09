Schweine auf A2: Verletzte Tiere werden notgeschlachtet

Auf der A2 bei Wendeburg hat sich ein Unfall ereignet, bei dem zwei LKW ineinander fuhren. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, einer von ihnen musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten und in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Autobahnpolizei berichtet. Die genaue Unfallursache sei bislang unklar. Nun ist ein Schlachter an der Unfallstelle, um die verletzten Tiere not zu schlachten.

Einer der LKW war demnach ein Schweinetransporter. Als dessen Aufsetzer kippte, brachen die Tiere aus und liefen auf die Autobahn. Wie ein Pressesprecher der Polizei Braunschweig auf Anfrage bekannt gibt, werden viele Tiere den Unfall nicht überleben: nachdem bereits zwei entkommene Schweine durch einen Jäger geschossen wurden, wurde ein weiteres noch vor Ort auf Weisung des Veterinäramtes notgeschlachtet. Nach Bergung des Anhängers, so der Sprecher weiter, sei klar geworden, dass viele Schweine im Anhänger ebenfalls verletzt seien. Auch sie werden notgeschlachtet. Wie viele Tiere genau das betrifft, ist nach Aussage des Polizeisprechers bislang nicht klar. Auch ob doch ein Schwein den Weg in die Freiheit gefunden hat, sei nicht auszuschließen. Für die Polizei ist dies aber unwahrscheinlich.

Die Schweine im Anhänger werden von der Feuerwehr mit Wasser gekühlt. Foto: Christian Klose / FMN

Die Sperrung dauert seit etwa 14 Uhr an. Autobahnpolizei und Feuerwehr sind nach wie vor im Einsatz. Wie lange die Sperrung bei Wendeburg noch dauert, ist zur Stunde noch offen. Aktuell versuchen die Einsatzkräfte die sechzig bis einhundert Schweine einzufangen und auf einen neuen Transporter zu treiben. Danach muss die Unfallstelle gesäubert werden.

