Peine: Unbekannte brechen in Auto ein - Hoher Sachschaden

Peine Unbekannte brechen in Peine in einen PKW ein, Täter entzünden Karton in Vechelder Haus und Einbruch in einen Freibadkiosk. Das ist passiert.

Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr in einen PKW in der Mittelstraße in Peine eingebrochen. Das berichtet die Polizei Peine. Durch die Schiebetür des Firmenfahrzeuges seien die Täter in das Innere gelangt und hätten hochwertige Arbeitsgeräte und Instrumente erbeutet. Dabei sei ein Schaden von mindestens 10.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 999-0 entgegen.

Täter entzündet Karton in einem Mehrfamilienhaus

Ein unbekannter Täter ist am Montag gegen 16.20 Uhr durch die unverschlossene Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße in Vechelde in einen Gemeinschaftskeller gelangt und hat dort einen Karton entzündet, wie die Polizei Peine berichtet. Ein Personen- und Gebäudeschaden sei dabei nicht entstanden. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr Vechelde begann mit einer schnellen Brandbekämpfung und Lüftung des Hauses. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer (05302) 930490 entgegen.

„Wir möchten in diesem Zusammenhang sensibilisieren, immer die Hauseingangstüren gemäß der bestehenden Hausordnung geschlossen zu halten. Sprechen sie immer Personen an, die sich offensichtlich widerrechtlich in dem Haus aufhalten. Bei verdächtigen Feststellungen können sie immer ihre Polizei kontaktieren“, appeliert ein Sprecher der Polizei Peine.

Täter dringen in Freibadkiosk ein

Zu einem weiteren Einbruch ist es zwischen Sonntag, 3 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr in einem Freibadkiosk in Vechelde, Bettmar gekommen. Laut Polizeibericht hätten bisher unbekannte Täter gewaltsam auf einen Rollladen des Freibades eingewirkt und seien auf diese Weise in den Kiosk gelangt. Die Verursacher erbeuteten dabei Nahrungsmittel und verursachten hierdurch einen Schaden von etwa 200 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer (05302) 930490 entgegen.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de