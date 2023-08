Reisebus verunglückt auf A2 bei Peine – 19 Menschen verletzt

Peine Die Autobahn ist am Samstagmorgen zwischen Peine-Ost und Hämelerwald gesperrt. Ein Bus aus Österreich war in den Graben gefahren.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 bei Peine haben sich am Samstag 19 Menschen teils schwer verletzt. Rettungsdienst und Hubschrauber waren im Einsatz. (Symbolbild)

Die Autobahn 2 ist am Samstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Peine-Ost und Hämelerwald gesperrt. Grund dafür ist ein schwerer Unfall, der sich gegen 5.20 Uhr ereignet hat: Ein Reisebus kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab – insgesamt 19 Personen wurden teils schwer verletzt.

Wie die Polizei erläutert, war der Reisebus aus Österreich auf der A2 in Richtung Hannover gefahren. Auf Höhe Peine geriet der Bus aus bislang ungeklärter Ursache in den Graben neben der Autobahn und stürzte auf die Seite ins Gebüsch.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Autobahn vollständig gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. „Die Verletzten wurden nach Sichtung in umliegende Krankenhäuser transportiert“, teilt der Peiner DRK-Verband mit.

Die Sperrung dauert auch Stunden später noch an – empfohlen wird die Umleitung 16, also an der Anschlussstelle Peine-Ost abzufahren.

