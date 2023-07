Unbekannte brechen in neues Wendeburger Seniorenquartier ein

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in das neue Seniorenquartier in Wendeburg eingebrochen. Beim Betreten der Baustelle stellten die Mitarbeiter fest, dass die Täter das Gebäude wie auch verschiedene Lager in Wendeburg gewaltsam aufgebrochen hatten.

Die Menge an Diebesgut und den entstandenen Schaden kann die Polizei aktuell noch nicht beziffern. Als Tatzeitraum wird die Zeit zwischen 18 und 6 Uhr angegeben. Weitere Ermittlungen laufen.

red

