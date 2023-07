In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in eine Garage des Peiner Senioren- und Pflegeheims an der Grünbergstraße eingebrochen. Die Polizei gibt als Tatzeitraum die Zeit zwischen 17.30 und 7 Uhr an. Die Täter stahlen demnach eine Kaffeemaschine aus der Garage. Wert: 3500 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es noch nicht. Die Peiner Polizei ermittelt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de