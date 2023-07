Nach Armbrust-Attacke: Polizei durchsucht Peiner Betrieb

Der Bereich am Peiner Bahnhof wurde nach der Attacke des Schützen weiträumig abgesperrt. Am 17. Juni schoss dort ein Mann mit einer Armbrust auf einen anderen. (Archiv)

Die Polizei durchsucht seit dem Morgen einen landwirtschaftlichen Betrieb in Eickenrode in der Gemeinde Edemissen. Nach Informationen der Polizei steht diese Durchsuchung in Zusammenhang mit der Tat vom 17. Juni am Bahnhof Peine. Der 29-jährige Täter hatte mit einer Armbrust zielgerichtet auf einen 22-Jährigen mit syrischen Wurzeln geschossen. Nach weiteren Erkenntnissen hatte der geständige Mann Verbindungen zu einem Neonazi-Verein. Den Sicherheitsbehörden ist der Schütze seit mehreren Jahren bekannt.

Insbesondere dient die Maßnahme dem Auffinden von Beweismitteln, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Nähere Details können aktuell nicht gemacht werden. Das zuständige Amtsgericht in Hildesheim erließ einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de