Bettina Drangmeister leitet die Regionaldirektion

Die neue Chefin der Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg des Landesamts für Geoinformation (LGLN) und Landesvermessung Niedersachsen heißt Bettina Drangmeister. Sie übernimmt damit Verantwortung für knapp 200 Mitarbeiter in den Katasterämtern in Peine, Braunschweig, Celle, Gifhorn, Helmstedt, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg sowie weiteren Fachdezernaten.

Zuvor in Gifhorn

Bettina Drangmeister leitete bisher das Katasteramt Gifhorn, koordinierte zusätzlich die Fachaufgaben aller acht Katasterämter und bewährte sich als stellvertretende Leiterin der Regionaldirektion. Die 59-Jährige bekräftigt ihr Vorhaben, große laufende Veränderungen im LGLN aktiv mitzugestalten: „Eine wesentliche Führungsaufgabe in den nächsten Jahren wird sein, den Digitalisierungsprozess im LGLN reibungslos und zum Vorteil unserer Kundinnen und Kunden weiter umzusetzen. Der Einsatz neuer Techniken, zum Beispiel sichtbar im Außendienst durch den Einsatz von Drohnen, aber auch virtuell durch den Abruf von Informationen, Karten und Daten, muss weiter vorangetrieben werden,“ erklärt Drangmeister. Drangmeister absolvierte nach dem Abitur ein Studium der Geodäsie in Berlin. Zuletzt war sie zehn Jahre Leiterin des Katasteramtes in Gifhorn.

red

