Workshop: Wie wird das Bauernhaus Bortfeld künftig genutzt?

Das Landesmuseum will aus dem "Bauernhausmuseum" das "Bauernhaus" machen. Dagegen regt sich in Bortfeld Widerstand.

Das Projekt zur Findung eines Nutzungskonzepts für das Bortfelder Bauernhaus(-museum) nähert sich langsam dem Ende, wie der Landkreis Peine mitteilt. Im Dezember und Januar seien mehr als 100 Einsendungen mit rund 60 Vorschlägen eingegangen. Der Landkreis Peine und das Braunschweigische Landesmuseum bedanken sich bei allen Teilnehmenden.

Das sind die Fragestellungen

Doch eine Idee allein reiche nicht. Es brauche Konzepte, die die einzelnen Aspekte einer möglichen Umsetzung bedenken. Diese sollen nun gemeinsam mit der Bevölkerung bei einem Konzeptworkshop diskutiert und erarbeitet werden. Hierbei gehe es beispielsweise um Fragestellungen wie: Wie soll die genaue Umsetzung aussehen? Wir hoch wäre der Ressourcenbedarf für die Umsetzung der Idee? Welche Rahmenbedingungen gibt es zu beachten? Was ist der Nutzen des gemeinsam entwickelten Konzeptes?

Der Konzeptworkshop findet statt am Mittwoch, 8. März, von 18 bis 20 Uhr in der Gaststätte „Zum Wilden Keiler“ in der Bortfelder Straße 27, in Bortfeld. Alle Interessierten sind eingeladen. Um Anmeldung unter Angabe der Personenzahl per E-Mail an hello@thewhyguys.de oder telefonisch unter (0531) 12312190 wird gebeten.

Nach dem Workshop würden die Konzepte durch The Why Guys aufbereitet und die Bevölkerung im Anschluss zu einem erneuten Feedback eingeladen. Die finalen Nutzungsvorschläge würden im Anschluss dem Braunschweigischen Landesmuseum und dem Landkreis Peine übergeben. Ob der Name Bauernhaus oder Bauernhausmuseum lauten werde, sei aktuell noch nicht entschieden, denn die Namensgebung sei stark davon abhängig, welches Nutzungskonzept am Ende erarbeitet werde. Der Prozess sei ergebnisoffen.

Weitere Informationen zum Prozess sind auf der Projekthomepage zu finden: www.bauernhaus-bortfeld.de.

