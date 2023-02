Feuerwehr Schwicheldt hatte 2022 30 Einsätze

14 Brandeinsätze, fünf Hilfeleistungen, ein Fehlalarm und zehn Brandsicherheitswachdienste – das ist die Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Schwicheldt für das Jahr 2022, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Einsätze der Ortsfeuerwehr waren demnach unter anderem ein Großbrand eines Scheunendaches in der Alten Krugstraße in Schwicheldt, ein Waldbrand größeren Ausmaßes im Hainwald, ein Gebäudebrand in der Königsberger Straße in Peine und eine Brandsicherheitswache auf dem Peiner Freischießen.

3310 Dienst- und Einsatzstunden im Jahr 2022

Insgesamt leisteten die Mitglieder der Feuerwehr im vergangenen Jahr 3310 Dienst- und Einsatzstunden, wie aus der Mitteilung im Nachgang der Jahresversammlung der Feuerwehr im Land-Café Emmis Erbe in Schwicheldt hervorgeht. Die Ortsfeuerwehr besteht nach eigenen Angaben aus 38 aktiven Kameraden und Kameradinnen. Auf der Tagesordnung standen auch Ehrungen und Beförderungen.

Ehrungen: 40 Jahre – Niedersächsisches Feuerwehrehrenzeichen für langjährige Verdienst: Arndt Brandes. Feuerwehr-Ehrenzeichen der Stadt Peine für 40 Jahre: Arndt Brandes. Feuerwehr-Ehrenzeichen der Stadt Peine für 15 Jahre: Yannik Hinse, Nico Schmidt, Kai Klose, Jan Klose und Niklas Annemann. Feuerwehr-Ehrenzeichen der Stadt Peine in Silber: Mark Simonis.

Dienstgradverleihungen: Löschmeister: Nico Schmidt und Sebastian Steglich. Erster Hauptfeuerwehrmann: Arndt Brandes. Oberfeuerwehrmann: Yannik Hinse und Federic Gornetzki.

