Beziehungsstreit in Peine führt zu Polizeigroßeinsatz

Handorf. Ein Beziehungsstreit führt in Handorf in Peine zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Mann bedrohte seine Lebensgefährtin und ihre Familie.

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Mittwochnachmittag in der Straße Moltkenburg in Handorf in Peine gekommen. Ein 31-jähriger Mann, so die Polizei, suchte dort offenbar eine Auseinandersetzung mit der dort lebenden Familie seiner Lebensgefährtin.

Die 19-jährige Frau hielt sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls dort auf. Es sei zu Angriffen und Bedrohungen durch den 31-Jährigen gekommen. Aufgrund der unklaren Lage suchten mehrere Streifenwagen den Einsatzort auf. Der Mann sei durch die Polizeikräfte schnell unter Kontrolle gebracht worden; weitere Straftaten konnten verhindert werden.

Eine 68-Jähriger musste ins Klinikum Peine eingeliefert werden

Sowohl er selbst als auch Angehörige der Familie trugen laut Meldung leichte Verletzungen davon, mussten jedoch nicht weitergehend behandelt werden. Ein 68-jähriger Mann musste aufgrund eines medizinischen Notfalls ins Klinikum Peine eingeliefert werden. Der 31-Jährige sei vorläufig von Beamten festgenommen worden, teilt die Polizei mit.

