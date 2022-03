Frau nach Unfall auf L 321 bei Woltorf leicht verletzt

Auf der Landesstraße 321 in Höhe Woltorf ist es am Samstag gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau gekommen. Eine 49-jährige Autofahrerin, die von Woltorf kommend auf die L 321 einfahren wollte, übersah laut Polizei hierbei einen von links aus Richtung Peine kommendes Auto. Die 49-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ihr Auto war durch die entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit.

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Ein alkoholisierter 26-Jähriger hat am Samstagmorgen um 2.40 Uhr versucht, ein Dachfenster der Grundschule Vechelde einzutreten. Der junge Mann wurde auf dem Dach der Grundschule durch Polizeibeamte festgestellt, zum Polizeikommissariat Peine gebracht und in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Einbrecher haben zwischen Dienstag, 11 Uhr, und zum Freitag, 17.30 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus im Kastanienweg in Vechelde einzubrechen. Laut Polizei versuchten sie, die Terrassentür aufzuhebeln, was aber nicht gelang.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

In der der Kantstraße in Peine hat eine Funkstreifenbesatzung einen auffälligen Autofahrer bemerkt. Dieser entzog sich laut Polizei zunächst der Kontrolle und flüchtete in Richtung Ilsede. In Höhe der Ilseder Mühle bog das Auto in einen Feldweg ein. Der Fahrer versuchte nun zu Fuß zu flüchten. Der Wagen rollte, nachdem der Fahrer ausgestiegen war, gegen den Zaun des dortigen Umspannwerkes. Dort entstand leichter Sachschaden.

Der Mann wurde durch die Beamten gestellt. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem gab der Mann an, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehe. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen worden war. Die Halterin wurde über den Vorfall informiert. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Da gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel

Die Polizei hat am Samstagmorgen gegen 8.10 Uhr in der Hildesheimer Straße in Vechelde einen 29-Jährigen mit seinem Auto kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Unbekannter beschädigt Auto beim Ausparken und flüchtet

Am Samstag zwischen 09.22 Uhr und 09.27 Uhr kam es in der Vöhrumer Straße in Peine auf dem Parkplatz eines Sonderposten-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ausparken einen geparkten VW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am VW entstand Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Diebe stehlen Rüttelplatte

In der Clauener Straße in Hohenhameln haben Diebe zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, eine Rüttelplatte gestohlen. Diese war auf der Ladefläche eines Baustellenfahrzeuges abgestellt. Die Schadenshöhe liegt bei 300 Euro.

Diebstahl aus Gartenschuppen

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Samstag, 11 Uhr, kam es in der Fontanestraße in Peine zum Diebstahl verschiedener Gartenwerkzeuge. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

