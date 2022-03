Supermarktleiter fasst Diebe in Peine

Peine. In einem Supermarkt in Peine hatten sich Diebe die Taschen voll gemacht. Doch der Marktleiter hielt sie auf.

Zwei Ladendiebe sind in einem Supermarkt ertappt worden. Am Freitagmittag, gegen 11:15 Uhr, beobachtete laut Polizei ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Ilseder Straße in Peine, wie zwei Männer diverse Waren aus den Regalen nahmen und in eine mitgeführte Tasche legten. Die beiden Männer deponierten die Tasche im Ausgangsbereich und ergriffen sie nach dem Bezahlen anderer Artikel. Beide Männer wurden durch den Marktleiter aufgehalten. Bei einer späteren Durchsuchung wurden am Körper eines Täters noch sieben Flaschen Shampoo und diverse Tüten Pistazien gefunden.

Autofensterscheiben eingeschlagen

In der Rosenstraße in Woltwiesche ist es In der Nacht auf Samstag um 2.54 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte laut Polizei die Fensterscheiben eines BMW. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde oder bei der Polizei Peine zu melden.

Unbekannter beschädigt frisch gepflanzten Baum

In Stederdorf, Weizenkamp Ecke Heidenkamp, ist es am Donnerstag zwischen 7.40 Uhr und 12.54 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde laut Polizei ein frisch gepflanzter Baum vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine zu melden.

