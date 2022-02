Schlägerei und Pfefferspray: Private Feier in Vöhrum eskaliert

Vöhrum. Die Peiner Polizei muss Sonntagnacht mehrere Personen trennen. Und: Ein Autofahrer kracht in eine Mauer in Solschen. Der Polizei-Überblick.

Die Polizei ermittelt derzeit die Ursprünge des handfesten Streits, der sich am Sonntag in Vöhrum ereignet hat. (Symbolbild)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine private Feier in Vöhrum aus dem Ruder gelaufen: Die Polizei musste gegen 4 Uhr eine Auseinandersetzung in der Schwarzdornstraße schlichten. Mehrere Personen waren in einen handfesten Streit geraten. „In dieser Konfrontation kam wohl auch Pfefferspray zum Einsatz, sodass auch ein Rettungswagen zur Behandlung im Einsatz war“, schildert die Peiner Polizei am Montag. Die Hintergründe und der Auslöser des Streits sind jetzt Teil der laufenden Ermittlungen.

Autofahrer überfährt in Solschen Zigarettenautomat und Verkehrsschild

Zudem meldet die Polizei einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen in der Gemeinde Ilsede ereignet hat: Ein 59-Jähriger verursachte mit seinem Lieferwagen in Solschen einen „erheblichen Sachschaden“. Der Mann sei gegen 6.30 Uhr auf gerader Strecke von der Hauptstraße abgekommen und mit einer Grundstücksmauer sowie einer Treppe kollidiert. Zudem überfuhr er einen Zigarettenautomaten und ein Verkehrsschild.

Der Lieferwagen wurde schwer beschädigt. Die Unfallursache ist laut Polizei bislang unklar – ein Atemalkoholtest fiel negativ aus. Der Schaden liegt insgesamt wohl deutlich im fünfstelligen Bereich.

