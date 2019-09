Das Mädchen kam mit schweren Verletzungen in das Klinikum Peine (Symbolbild).

Stederdorf. Als das Mädchen einen Zebrastreifen überquerte, hielten drei Autos an. Ein Motorradfahrer überholte die Autos – und erfasste das Kind.

Schwerer Unfall: Motorradfahrer überfährt Neunjährige in Peine

Ein neunjähriges Mädchen ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Stederdorf schwer verletzt worden. Ein Motorrad hatte sie laut Polizei erfasst, als das Mädchen aus Stederdorf einen Fußgängerüberweg überquerte.

Motorradfahrer überholt wartende Autos – und erfasst Neunjährige

Gegen 18.10 Uhr wollte die Neunjährige mit ihrem Tretroller in Höhe Lortzingstraße über die Peiner Straße fahren. Drei Autos hielten laut Polizei ordnungsgemäß am Zebrastreifen an. Als das Mädchen etwa die Hälfte der Straße überquert hatte, überholte ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Uetze die wartenden Pkw und erfasste schließlich das Mädchen auf dem Fußgängerüberweg.

Polizei sucht Zeugen

Das Mädchen kam mit schweren Verletzungen in das Klinikum Peine. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Die Polizei sperrte die Peiner Straße zeitweise vollständig. Zudem stellten die Beamten die Harley-Davidson des Uetzers sicher. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, kann sich unter (05171) 9990 mit der Polizei in Verbindung setzen. feu