Berlin. Kräftige Unwetter fegen über Teile Deutschlands hinweg. Teilweise sollen ganze Straßen überschwemmt sein, ein Mensch wird vermisst.

Nach dem sommerlichen Wetter der vergangenen Tage ist es mit dem Sonnenschein in einigen Teilen Deutschlands schon wieder vorbei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Donnerstag etwa in Hessen vor Gewittern mit Hagel und Starkregen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit gewarnt. Tatsächlich zog im Laufe des Tages eine Gewitterfront über das Bundesland hinweg. Am Flughafen Frankfurt wurden während des Gewitters routinemäßig keine Maschinen be- oder entladen. Das diene dem Schutz des Personals, erklärte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Ebenfalls in Frankfurt sind nach Berichten der Feuerwehr erste Gebäude von dem Unwetter betroffen, die ausgepumpt werden müssen. Auch in einem Krankhaus soll es einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zufolge einen Wassereinbruch gegeben haben. „Wir konnten den Schaden aber relativ schnell eingrenzen und die Ausbreitung verhindern“, sagte ein Feuerwehrsprecher der Zeitung.

Unwetter in Nordrhein-Westfalen: Wetterdienst warnt vor Starkregen, Hagel und stürmischen Böen

Auch in Nordrhein-Westfalen war der Wetterumschwung zu spüren. Am Nachmittag zogen bereits erste schwere Gewitter mit starkem Regen durch das bevölkerungsreichste Bundesland. Für die Nacht warnt der DWD vor weiteren Unwettern mit Gewittern, Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Auch am Flughafen Köln/Bonn gab es wegen des Wetters Verzögerungen. Erst am Freitagvormittag soll sich das Wetter wieder beruhigen.

Unwetter sorgt für überspülte Straßen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg: Ein Mensch vermisst

In Rheinland-Pfalz ist vor allem die Eifel betroffen. Angaben der Polizei Trier zufolge gab es erste Berichte über überspülte Straßen nach Starkregen und über Hagelschauer. Von überspülten Straßen wird auch aus dem baden-württembergischen Zollernalbkreis berichtet. In Bisingen soll einem lokalen Bericht zufolge eine Person vermisst werden, andere seien durch das Wasser eingeschlossen. Ein auf Facebook verbreitetes Video soll die Wassermassen zeigen.

fmg/dpa