Tirol. Ein Deutscher wurde bei einem Unfall in Tirol schwer verletzt: Der Wagen des 60-Jährigen stürzte in eine 30 Meter tiefe Schlucht.

Ein 60-jähriger Deutscher war am Samstag in einen schweren Unfall im Zillertal in Tirol, Österreich verwickelt. Wie ORF Tirol zuerst berichtete, ereignete sich der Unfall um kurz nach 17.00 Uhr bei einem Wendemanöver im Dorf Ginzling.

Schwerer Unfall in Tirol: Deutscher bei Aufprall aus Auto geschleudert

Demnach ist der Autofahrer zunächst wegen großer Steine an einem Schotterweg auf der „alten Landstraße“ nicht mehr weitergekommen. Bei dem Wendemanöver geriet der Wagen allerdings über die Fahrbahn hinaus und stürzte 30 Meter tief in die Zemmschlucht. Dem Bericht zufolge ist der Mann dabei aus dem Auto geschleudert worden. Rund zehn Meter oberhalb seines Autos sei er schließlich aufgeprallt.

Lesen Sie auch: Deutsche Gleitschirmpilotin in Tirol tödlich verunglückt

Nach der Erstversorgung durch die Polizei bargen Rettungskräfte den schwer verletzten Mann mithilfe eines Hubschraubers und einem Tau und brachten ihn in eine Klinik nach Innsbruck. Die Freiwilligen Feuerwehr Mayrhofen zog derweil das Fahrzeug aus dem Bachbett.