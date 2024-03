Berlin. Kurz nach dem Start driftete die Paragleiterin ab und geriet in eine Gondelbahn. Die Frau aus Deutschland stürzte in die Tiefe.

Eine Gleitschirmpilotin aus Deutschland ist in Österreich gegen eine Seilbahngondel geprallt und tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war die 65-jährige Frau am Sonntag vom Gipfel der Hohen Salve bei Hopfgarten im Brixental in Tirol gestartet. Kurz nach dem Start driftete ihr Paragleiter aber aus zunächst unbekannter Ursache ab und geriet in eine Gondelbahn. Die Frau stürzte in die Tiefe. Möglicherweise war die Frau mit ihrem Fluggerät von einer Windböe erfasst worden.

Nach Polizeiangaben hatten sich der Gleitschirm und dessen Fangleinen zunächst über die Seilbahnseile gelegt, die Pilotin blieb unter den Seilen hängen und kollidierte mit einer bergwärts fahrenden Gondelkabine.

Tirol: Gleitschirm-Unfall – Angehörige wurden offenbar Zeugen des tödlichen Absturzes

Zwei Menschen in der Kabine wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die Fangleinen des Gleitschirms wurden von der Gondel durchtrennt, sodass die Frau im freien Fall zu Boden stürzte. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu.

Bei dem Opfer soll es sich laut Medienberichten um eine 66 Jahre alte Frau aus München handeln. Angehörige und weitere Flugsportler mussten demnach den Absturz mitansehen.

