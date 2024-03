Berlin. Am 8. April kommt es in den USA zu einer totalen Sonnenfinsternis. Amerikanische Airlines überlegen sich deshalb besondere Aktionen.

Der 8. April wird in Deutschland vermutlich ein Tag wie jeder andere, die Schüler im ganzen Land müssen dann nach dem Ende der Osterferien wieder in die Schule. In den USA aber wird an diesem Tag ein Naturspektakel zu beobachten sein: Es kommt zu einer totalen Sonnenfinsternis.

Anders als bei einer partiellen, also teilweisen Sonnenfinsternis, verdeckt der Neumond dabei die komplette Sonne. Dabei wird es dann so dunkel, dass man mit etwas Glück auch mitten am Tag die hellsten Sterne sehen kann. Es ist allerdings ein seltenes Schauspiel: In Deutschland gab es eine totale Sonnenfinsternis zuletzt am 11. August 1999. In Nordamerika, wo die nun bevorstehende Sonnenfinsternis zu sehen sein wird, ereignet sich das Phänomen erst wieder im Jahr 2044. US-amerikanische Fluglinien bereiten sich deshalb mit besonderen Aktionen auf den 8. April vor.

Totale Sonnenfinsternis: „Delta Air Lines“ bietet Sonderflug an

So bietet die „Delta Air Lines“ einen Sonderflug von Austin nach Detroit an. Abflug ist um 12.15 Uhr, die Landung um 16.20 Uhr. Laut der Fluggesellschaft lässt sich die Sonnenfinsternis zu dieser Zeit und auf dieser Strecke am besten beobachten.

Der Schatten des Mondes wird zunächst im Westen des Pazifiks zu sehen sein. In Mexiko erreicht er dann das Land, von wo er in einer Breite von 197 Kilometern über die USA in Richtung Nordosten bis nach Kanada wandert. Auch Metropolen wie Dallas oder Montreal bekommen so die Dunkelheit ab.

Der Sonderflug der Delta Air Lines soll dann quais mit dem Schatten mitwandern. Dabei wird ein Airbus A220-300 eingesetzt, durch dessen besonders große Fenster das Naturschauspiel optimal zu beobachten sein soll. Das lässt sich Delta allerdings auch einiges kosten: Das günstigste Ticket für die Reise kostet 579 Dollar.

Sonnenfinsternis wohl auch auf normalen Linienflügen in den USA zu sehen

Dabei könnte die totale Sonnenfinsternis an dem Tag auch auf ganz normalen Linienflügen auf der Route des Schattens zu beobachten sein, zum Beispiel von Los Angeles nach Detroit oder San Antonio. Die Billigfluggesellschaft „Southwest Airlines“ bietet zwar keinen extra Flug an, hat dafür aber in einem Video veröffentlicht, in dem gezeigt wird, welche ihrer normalen Flüge an diesem Tag den Schatten passieren. Eine Aktion, die Southwest in den vergangenen Jahren bei partiellen Sonnenfinsternissen schon öfter aufgesetzt hat – offenkundig also mit Erfolg bei den Kunden.

Wer nun nicht extra in die USA reisen möchte, um eine totale Sonnenfinsternis zu sehen, muss sich noch lange gedulden: Die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland ist erst für den 3. September 2081 prognostiziert. Immerhin: Am 12. August 2026 werden Teile Spaniens und Islands eine totale Sonnenfinsternis erleben, die dann auch partiell in Deutschland wahrzunehmen sein wird.