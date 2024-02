Berlin. Im April steht ein ganz besonderes Himmelsereignis an: eine totale Sonnenfinsternis. Wer sie sehen will, muss allerdings weit reisen.

Viele Anstronomie-Fans fiebern diesem Ereignis schon jetzt entgegen: Am 8. April dieses Jahres wird sich der Mond von der Erde aus gesehen vor die Sonne schieben und diese komplett verdecken – es kommt zu einer totale Sonnenfinsternis. Wer allerdings darauf hofft, das Himmelsspektakel von Europa aus zu beobachten können, der wird enttäuscht. Die Sonnenfinsternis wird nur von Nordamerika aus zu sehen sein. Von Deutschland aus kann das Ereignis allerdings digital verfolgt werden – was durchaus lohnenswert sein kann, denn die Sonnenfinsternis könnte besonders spektakuär werden. Die nächste von Deutschland aus sichtbare totale Sonnenfinsternis wird zudem erst 2081 stattfinden. Die wichtigsten Infos zu Sonnenfinsternis im April.

Was genau ist eine totale Sonnenfinsternis?

Bei einer totalen Sonnenfinsternis steht der Mond zwischen der Erde und der Sonne. Dadurch fällt der Schatten des Mondes auf die Erdoberfläche – oder zumindest einen Teil der Erde. Von diesem Punkt aus gesehen schiebt sich der Mond dann zentral vor die Sonne und verdeckt diese. Neben der totalen Sonnenfinsternis gibt es auch noch die partielle Sonnenfinsternis. Bei dieser bedeckt der Mond nur einen Teil der Sonne.

Wo wird die totale Sonnenfinsternis im April 2024 zu sehen sein?

Beobachten kann man die totale Sonnenfinsternis im April tatsächlich nur von einem etwa 197 Kilometer breiten Streifen über Nordamerika aus. Beginnend vom Pazifik wandert dieser über Mexiko, die USA und schließlich Kanada. Zu sehen sein wird die Sonnenfinsternis unter anderem in Städten wie Dallas, Detroid oder Montreal. In anderen Teilen Nordamerikas wird die Sonne nur partiell vom Mond abgedeckt werden.

Kann man das Himmelsspektakel auch online verfolgen?

Von Deutschland aus wird es sicherlich mehrere Möglichkeiten geben, die Sonnenfinsternis über Nordamerika im Livestream zu sehen. In der Regel überträgt in solchen Fällen die Nasa das Event live. Auch einige Sternwarten in Deutschland bieten einen Livestream vor Ort an – etwa das Hamburger Planetarium.

Warum wird diese Sonnenfinsternis so besonders?

Eine totale Sonnenfinsternis ist an sich schon spektakulär. Tatsächlich könnte die kommende allerdings noch besonderer werden. Das liegt daran, dass die Sonne laut Einschätzungen von Experten in diesem Jahr ihren Aktivitätshöhepunkt erreichen könnte – und deswegen schon jetzt extrem aktiv ist. In dieser Zeit kommt es besonders häufig zu sogenannten Protuberanzen. Das sind Materienströme an der Sonnenoberfläche, die wie leuchtende Schleifen aussehen. Während einer Sonnenfinsternis kann man diese auch von der Erde aus sehen.

Mit etwas Glück könnte es zudem während der Finsternis zu einem koronalen Massenauswurf kommen, also einer Sonneneruption, bei der Plasma ausgestoßen wird. Von diesem gibt es während des Aktivitätsmaximus der Sonne mehrere am Tag.