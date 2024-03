Berlin. Zweimal scheiterte der Start bereits. Nun soll ein dritter Testflug der „Starship“-Rakete Erfolg bringen. Die Behörden gaben grünes Licht.

Zweimal ist „Starship“ bereits abgehoben – zweimal ist die Rakete kurz nach dem Start explodiert. Beim dritten Startversuch des größten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte soll nun alles glattlaufen. Am Donnerstag um 13 Uhr deutscher Zeit werde sich ein 110-minütiges Startfenster öffnen, teilte das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk am Mittwoch mit. Starten soll das unbemannte „Starship“ am Weltraumbahnhof von SpaceX im US-Bundesstaat Texas. Geplant ist ein rund einstündiger Testflug und Landungen beider Raketenstufen im Meer.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte am Mittwoch grünes Licht für den neuen Startversuch gegeben. Alle Auflagen seien erfüllt worden, teilte die Behörde mit.

„Starship“ ist das größte Raketensystem der Raumfahrtgeschichte. © DPA Images | dpa-infografik GmbH

„Starship“ soll bemannte Missionen zu Mond und Mars ermöglichen

Bei einem ersten Test im vergangenen April war das komplette Raketensystem schon nach wenigen Minuten explodiert. Bei einem zweiten Versuch im November hatten sich die beiden Raketenstufen zwar getrennt und die obere war noch eine Zeit lang weitergeflogen, kurz darauf waren jedoch beide separat explodiert.

Das „Starship“ – bestehend aus dem rund 70 Meter langen Booster „Super Heavy“ und der rund 50 Meter langen ebenfalls „Starship“ genannten oberen Stufe – soll bemannte Missionen zu Mond und Mars ermöglichen. Aufgrund der Konstruktion des Systems soll es möglich sein, Raumschiff und Rakete nach der Rückkehr auf die Erde wiederzuverwenden. Das insgesamt rund 120 Meter lange System soll künftig weit über 100 Tonnen Ladung transportieren können. Mit dem „Starship“ will die Nasa Astronauten auf den Mond bringen. SpaceX hofft, eines Tages bis zum Mars zu kommen.

