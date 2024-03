Berlin. Nach wilden Theorien um ihre Gesundheit gerät Prinzessin Kate wieder in die Schlagzeilen. Diesmal wegen eines manipulierten Fotos.

Das britische Königshaus scheint in den vergangenen Wochen einfach nicht zur Ruhe zu kommen. Nachdem sich sowohl König Charles als auch Prinzessin Kate Middleton in medizinische Behandlung begeben mussten, kam es jetzt erneut zu einem kleinen Aufreger.

Prinzessin Kate musste am Montagvormittag öffentlich auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) um Entschuldigung für ein manipuliertes Familienfoto bitten: „Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bildbearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat.“ Es bleibt also weiter Ungewissheit über den Gesundheitszustand der Prinzessin.

Am Sonntag war auf dem offiziellen X-Account von Kate und William ein Bild gepostet worden, dass die Prinzessin gesund und glücklich lächelnd mit ihren Kindern zeigte. Kate sitzt dabei auf einem Stuhl, ihre drei Kindern George (10), Charlotte (8) und dem jüngsten Sohn Louis (5) stehen strahlend an ihrer Seite. Als Fotograf des Familien-Schnappschuss soll Prinz William fungiert haben. Anlass war der Muttertag, der im Vereinigten Königreich dieses Jahr am 10. März gefeiert wurde.

Prinzessin Kate: Familienfoto schien eine Erlösung zu sein

Es schien das erleichternde Zeichen zu sein, auf das so viele Fans der britischen Royals lange gewartet hatten. Nach einer Operation am Bauch hatte sich Prinzessin Kate, Ehefrau von Thronfolger Prinz William, seit Anfang des Jahres aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch William selbst hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Termine abgesagt, um Zeit mit seiner Familie verbringen zu können und Kate in ihrer schwierigen Situation zur Seite zu stehen. Zuletzt grassierten wilde Verschwörungstheorien um den Gesundheitszustand der 42-Jährigen, die dadurch befeuert wurden, dass es kein offizielles Statement von Seiten der Royals gab.

Über das offizielle Bild vom Sonntag freuten sich deshalb viele Nutzer, da es scheinbar Ausweis der exzellenten Gesundheit Kates war. Doch schnell kam Misstrauen auf – das Bild zeigte eine Unstimmigkeit links von Prinzessin Charlotte, dem mittleren Kind von William und Kate. Der Pulloverärmel der Achtjährigen wirkte an einer Stelle retuschiert und macht den Arm der Prinzessin so schmaler.

Auch an Kates Jacke kam es zu Auffälligkeiten: Der Reisverschluss ihrer Jacke war an einer Stelle nicht durchgehend, sondern machte eine Art Knick. Zu auffällig, als dass es natürlich hätte sein können.

Nachrichtenagenturen zogen Bild wegen Unstimmigkeiten zurück

Nach und nach zogen Nachrichtenagenturen das Bild aus ihrem Portfolio zurück. Die Agentur PA Media zum Beispiel begründete das am Montag in einem offiziellen Statement: „Wir wurden auf die Bedenken bezüglich des Bildes aufmerksam und haben gestern Abend darüber berichtet und deutlich gemacht, dass wir dringend eine Klärung des Bildes durch den Kensington Palast anstreben. Da wir diese Klärung nicht erhalten haben, haben wir das Bild aus unserem Bilderdienst entfernt.“

Jetzt kam die offizielle Entschuldigung – die damit auch wieder Zeugnis der Ungewissheit über die tatsächliche Gesundheit der Prinzessin ist.