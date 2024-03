London. Seit Mitte Januar war Prinzessin Kate nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Jetzt kursiert eine Aufnahme der Royal.

Lebenszeichen von Prinzessin Kate. Nachdem der Kensington Palast zuletzt ein leicht genervtes Statement veröffentlicht hatte, das darauf hinwies, man habe deutlich kommuniziert, dass es von der Prinzessin nur in wirklich wichtigen Fällen Neues zu hören geben werde, sind nun Fotos aufgetaucht, die Kate in der Öffentlichkeit zeigen.

Die US-Promi-Website TMZ veröffentlichte die Aufnahmen, auf denen Kate eine Sonnenbrille trägt und in einem Auto sitzt, in dem ihre Mutter am Steuer sitzt. Der Website zufolge wurden die Aufnahmen am Montag in der Nähe von Schloss Windsor aufgenommen. Die britische Nachrichtenagentur PA meldete, die Bilder seien von unbefugten Paparazzi geschossen worden.

Kate Middleton Seen in Public for First Time Since Mystery Hospitalization | Click to read more https://t.co/O7zlxZfiCY — TMZ (@TMZ) March 4, 2024

Britische Yellow Press will Bilder nicht zeigen

Die britischen Tageszeitungen „Daily Mail“ und „The Sun“ entschlossen sich dazu, die Fotos nicht zu veröffentlichen. „Wir zeigen sie nicht aus Respekt vor ihrem Privatleben, während sie sich von ihrer Operation erholt“, erklärte der für das britische Königshaus zuständige Redakteur Chris Ship von ITV News im Onlinedienst X.

Die 42 Jahre alte Prinzessin Catherine – allgemein Kate genannt – hatte sich am 16. Januar in einer Londoner Privatklinik einer Bauch-OP unterzogen. Ende Januar wurde sie aus der Klinik entlassen.

In der Mitteilung des Palasts hatte es damals geheißen, die Prinzessin von Wales werde „zehn bis 14 Tage im Krankenhaus bleiben, bevor sie ihre Genesung zu Hause“ fortsetze. Sie werde „wahrscheinlich nicht vor Ostern zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehren“.

Gerüchte um Kate nahmen zu

Trotz der Mitteilung und der eindringlichen Bitte, die Privatsphäre der dreifachen Mutter zu wahren, hatte es zuletzt zunehmend Gerüchte und Verschwörungstheorien um Kates Zustand und Aufenthaltsort gegeben.

Es war ausgerechnet Kates Ehemann, der die Gerüchte auslöste. Als Prinz William (41) am Dienstag kurzfristig „aus persönlichen Gründen“ eine wichtige royale Veranstaltung absagte, wurde die Internetbüchse der Pandora geöffnet. So groß wurden die Gerüchte in den sozialen Netzwerken, so wild tobten ungebremst verschiedene Verschwörungstheorien durchs Netz, dass sich der Kensington-Palast dazu genötigt sah, eingangs erwähntes Statement zu veröffentlichen.

Doch es half nicht. Und auch Williams fröhliche Stimmung bei Terminen zum walisischen Nationalfeiertag am Freitag beruhigte die Spekulationen und Gerüchte nicht.

Die Erklärung „reicht nicht aus, um die moderne Neugier zu befriedigen“, bedauerte der „Telegraph“ und kritisierte, die Royals-Beobachtung im Internet habe „ein neues Maß an Wahnsinn erreicht“. Von einer „Krisenwoche“ schrieb die „Sun“. Selbst die BBC sprach von „einem königlichen Dilemma, da die öffentliche Neugier auf Kates Gesundheitszustand zunimmt“. (pcl/AFP/dpa)