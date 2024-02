San Francisco. Seit dem Wochenende regnet und stürmt es im Süden Kaliforniens beinahe ununterbrochen. In mehreren Landkreisen gilt der Notstand.

Die Hollywood-Hills in Los Angeles sind normalerweise Ziel von Touristenmassen, die sich an den Villen der Stars begeistern. Am Montag jedoch hat der Stadtteil der Millionenmetropole einen der schlimmsten Regengüsse seiner Geschichte erlebt. Schlamm und Geröll schoss die Hügel hinunter, Anwohner berichteten von kniehohen Wassermassen in den Straßen.