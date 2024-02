Berlin. Dreieinhalb Jahre wurde im Bushido-Prozess verhandelt. Nun steht fest: Clan-Chef Arafat Abou-Chaker kommt mit einer Geldstrafe davon.

Mildes Urteil für Arafat Abou-Chaker. Im Bushido-Prozess wurde der Clan-Chef in den Hauptanklagepunkten – unter anderem Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung – freigesprochen. Lediglich für die illegale Anfertigung von 13 Tonbandaufnahmen verurteilte ihn das Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 81.000 Euro. Auch freigesprochen wurden die ebenfalls angeklagten Arafat-Brüder Rommel, Nasser und Yasser Abou-Chaker – Arafat und Yasser bekommt sogar eine Haftentschädigung.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Hauptangeklagten eine Gesamtstrafe von vier Jahren, drei Monaten und einer Woche Haft gefordert. Für dessen Brüder beantragte sie Gesamtstrafen von sieben Monaten auf Bewährung bis zwei Jahren und einem Monat Haft. Die Verteidigung hatte Freisprüche gefordert.

Abou-Chaker vor Gericht: Freispruch nach über drei Jahren Prozess

Mit dem Urteil enden dreieinhalb Jahre Prozess, die mal mehr, mal weniger spektakulär abliefen und ihre Beobachter über weite Strecken dennoch in ihren Bann zogen. Zeitweise gab sich mit Samra, Fler, Shindy, Ali Bumaye und Kay One das Who’s Who der deutschen Rap-Szene die Klinke in die Hand, um über die verhängnisvolle Beziehung zwischen Bushido und Abou-Chaker als Zeugen auszusagen. Eine Beziehung, die der Sänger selbst im Verfahren unter Tränen als „Zwangsehe“ bezeichnete, allerdings bereits zehn Jahre vor Prozessbeginn medienwirksam in seiner verfilmten Autobiografie „Zeiten ändern dich“ ausgeschlachtet hatte.

Der Film zeigt ziemlich unverblümt den Anfang der Zusammenarbeit, als Clanchef Arafat Abou-Chaker (dargestellt von Moritz Bleibtreu) die Manager von Bushidos altem Musiklabel „Aggro Berlin“ gewaltsam unter Druck setzt und es dem Sänger so ermöglicht, aus seinem Knebelvertrag auszusteigen und mit seiner Marke „Ersguterjunge“ sein eigener Herr zu werden. Zumindest auf dem Papier. Laut Bushido und anderen ehemaligen Vertragspartnern wie etwa Kay One war es eigentlich Abou-Chaker, der die ganze Zeit über die Fäden in der Hand hielt. So sagte Kay One 2013 in einem Interview über Bushido: „Er weiß genau, dass er ein Sklave des Clans ist. Und dass er da nie wieder rauskommen wird.“

Verteidiger: Bushido und seine Frau sind unglaubwürdig

Genau diesen Befreiungsschlag habe Ferchichi – so Bushidos bürgerlicher Name – mit den unbewiesenen Anschuldigungen gegen die Abou-Chakers erreichen wollen und die Berliner Staatsanwaltschaft sei dankbar auf den Zug aufgesprungen. Das war stets die Argumentation der Verteidiger der angeklagten Abou-Chaker-Brüder gewesen. Das gepaart mit der Eifersucht von Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi auf das enge Verhältnis zu Arafat und mit der medialen Geltungssucht des Paares.

Der Rapper sei ein guter Entertainer, sagte Arafats Anwalt Hansgeorg Birkhoff noch am letzten Verhandlungstag. „Was er erzählt, kommt prima rüber. Aber ist es deswegen wahr, was er erzählt?“. Jegliche Glaubwürdigkeit sei allein schon wegen der während des Prozesses gedrehten Amazon-Dokumentation über das glamouröse Leben des Promi-Paares in Dubai dahin, so Birkhoff sinngemäß.

Rapper Bushido im Gerichtssaal. © DPA Images | Jörg Carstensen

Unwiderlegbar ist, dass der Rapper und seine Frau Anna-Maria tatsächlich die besten Kronzeugen für sich selbst waren, wenn es um die Auflösung der Zusammenarbeit mit dem Clanchef ging. Die Punkte der Anklage basieren größtenteils allein auf ihrer Aussage und ihrer Darstellung des Verhältnisses, nachdem Bushido 2017 die Beziehungen zu seinem Manager beenden wollte. Der Ex-Geschäftspartner habe das nicht akzeptieren wollen und von dem Musiker eine Millionenzahlung sowie die Beteiligung an dessen Geschäften für 15 Jahre gefordert, hieß es über mehrere Monate hinweg von den beiden. Er hätte offen mit seinem kriminellen Netzwerk und mit Gewalt gedroht.

Bushido-Prozess: Staatsanwaltschaft wollte Schlag gegen Clankriminalität tätigen

Beobachter vermuteten schon früh, dass die Staatsanwaltschaft durch diesen Zwist der ehemaligen Freunde die Möglichkeit sah, einen lang erhofften Schlag gegen die Clankriminalität zu tätigen und dafür mit Bushido einen prominenten Kronzeugen präsentieren konnte, der obendrein noch umfassend aussagen wollte. Das ist bei vielen Prozessen gegen Mitglieder von Großfamilien, die mit organisierter Kriminalität in Verbindung gebracht werden, nicht der Fall. Oft wirken hier Einschüchterungen und Drohungen.

Wenig beachtet: Ins Rollen gekommen war das Verfahren nicht etwa durch Bushido selbst, sondern durch einen Sorgerechtsstreit zwischen dem Mitangeklagten Yasser Abou-Chaker und seiner Frau, in dessen Verlauf sie den Ermittlern auch erstmals über die Bedrohung Arafat Abou-Chakers gegen die Ferchichis berichtet hatte. Mittlerweile lebt die Frau wieder mit ihrem Mann zusammen, hat ihre Aussage zurückgezogen und als Lüge bezeichnet.

Bushido (rechts) und sein ehemaliger Freund und Manager Arafat Abou-Chaker bei der Premiere des Films „Zeiten ändern dich“ im Jahr 2010. © picture alliance / Eventpress Schulz | Eventpress Schulz

Arafat selbst hat indes immer angegeben – obgleich er seiner Darstellung in „Zeiten ändern dich“ nie widersprach – seit 2004 an der Seite des Rappers in der Musikbranche tätig und niemals ein Clan-Chef gewesen zu sein. Diese falsche Behauptung sei erst durch die Berichterstattung über den Prozess in die Welt gesetzt worden, so der Tenor. Er habe sich durch den wirtschaftlichen und finanziellen Schnitt von „seinem ehemaligen Bruder“ Ferchichi lediglich hintergangen, ausgenutzt und fallengelassen gefühlt, hieß es weiter.

Die Tonaufnahme: Manipuliert oder nicht manipuliert?

Seine Version der Geschehnisse sollte eine Tonaufnahme beweisen, die Anfang 2022 plötzlich auftauchte. Sie soll heimlich bei einem Treffen des Rappers und seines damaligen Managers Abou-Chaker von diesem angefertigt worden sein. Aus Sicht der Verteidiger widerlegt die Aufnahme die Darstellung von Bushido, dass er in einem Büro eingesperrt, beschimpft, bedroht und mit einer Flasche geschlagen worden sei.

Das Dokument soll vielmehr ein vertrautes Gespräch unter Freunden zeigen – und zwar mehrere Tage nach dem angeblichen Gewaltvorfall im Januar 2018. Der Anwalt des Musikers Steffen Tzschoppe hat die Aufnahme hingegen immer als Manipulation aus verschiedenen Tonaufnahmen bezeichnet. Ein Experte aus Österreich kam in seinem schätzungsweise 23.000 Euro teuren Gutachten Mitte 2023 zu dem ernüchternden Ergebnis: Könnte manipuliert sein, möglicherweise aber auch nicht.

Promi-Paar mit eigener Amazon-Dokumentation: Bushido und Ehefrau Anna-Maria, achtfache Eltern. © ZRB | imago stock&people

Warum der Bushido-Prozess so lange dauerte

Eine für viele enttäuschende Episode, die nicht unwesentlich zur Verlängerung des Verfahrens beigetragen hat. Es hatte nun insgesamt 114. Hauptverhandlungstage. 62 Zeugen wurden in ihnen gehört, einige davon mehrfach. Als der Prozess im August 2020 unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen begonnen hatte, waren zunächst nur Termine bis Oktober angesetzt. Allerdings dauerte allein Bushidos Aussage mehr als 20 Tage. Auch die Vernehmung seiner Frau Anna-Maria Ferchichi zog sich über Monate hin, weil sie wegen ihrer Drillingsschwangerschaft unterbrochen werden musste.

Hinzu kamen verfahrenstechnische Unsicherheiten und Ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie, die das Gericht vor bis dato nie dagewesene Probleme stellte. Nachdem alle Abou-Chaker-Brüder aus der Untersuchungshaft entlassen worden waren, rutschte die Verhandlung zudem, wie es gesetzlich vorgegeben ist, auf der Prioritätenliste des Landgerichts immer weiter nach unten.