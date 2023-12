Berlin. Ein Teil eines Berges löst sich, rutscht den Hang runter – und landet im Gardasee. Italiens Feuerwehr hat die Schrecksekunde verfilmt.

Solche Aufnahmen sind selten. Aus einem Helikopter heraus hat die italienische Feuerwehr am Wochenende einen gewaltigen Erdrutsch am Gardasee gefilmt. Der Abgang der Geröllmassen ist schaurig spektakulär. Die „Vigili del Fuco“ haben das Video über die sozialen Netzwerke wie X, ehemals Twitter, geteilt.

Zum Glück wurden keine Menschen verletzt. Laut den Behörden wurde nur die Uferstraße zwischen Campione und Limone auf der Westseite des Sees durch Geröllmassen blockiert.

Ein Teil des Berges löste sich vom Hang und landete im See. Such- und Rettungsteams wurden losgeschickt. Es ist natürlich nicht der erste Erdrutsch in Italien und dort am Gardasee. Ungewöhnlich ist, dass der Film quasi die Schrecksekunde eingefangen hat.

fmg