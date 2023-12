Rom. In der italienischen Stadt Tivoli bei Rom ist in einer Klinik ein Feuer ausgebrochen, mindestens drei Menschen starben in den Flammen.

Feuer, Rauch und Panik: In einem Krankenhaus in der italienischen Stadt Tivoli, einer Thermenstadt 30 Kilometer östlich von Rom, ist in der Nacht zu Samstag ein schwerer Brand ausgebrochen, bei dem mindestens drei Personen ums Leben gekommen sind. Zwei Personen starben laut den Behörden an einer Rauchgasvergiftung, eine an einem Herzinfarkt. Außerdem befinden sich zwei Verletzte in kritischem Zustand. 200 Patienten mussten aus dem Spital in Sicherheit gebracht werden.