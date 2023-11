Sassnitz. Das Schloss Dwasieden galt früher als eines der wertvollsten Gebäude auf Rügen. Heute gilt es als einer der beliebtesten Lost Places.

Auf den ersten Blick ist es heute nur schwer vorstellbar, dass die Ruine einst zu den wohl wertvollsten Gebäuden der Insel Rügen zählte. „Wir drehen uns um, vom Meere aus in den Wald sehend – da steht vor uns Schloß Dwasieden! Ja, so muß Dornröschens Palast ausgesehen haben – umkränzt von dichtem Walde, still und geheimnisvoll, wie ein Gedicht zum Himmel steigend“, beschrieb schon 1895 die Zeitschrift „Daheim – Ein deutsches Familienblatt“ das Gebäude. Einst sollen sich dort Persönlichkeiten wie das deutsche Kaiserpaar, hochrangige Bankiers und der Dichter Gerhart Hauptmann aufgehalten haben.

Heute gehört das Schloss Dwasieden zu Rügens beliebtesten Lost Places. Von dem einstigen Prachtbau existieren aktuell nur noch Trümmerreste, der Großteil wurde 1948 gesprengt. Bäume und Sträucher wuchern rund um und über die Überbleibsel vergangener Zeiten. Nur noch Säulenreste und Teile des einstigen Pferdestalls sind übrig. „Kaum jemand weiß von diesem Schatz und seine wechselvolle Geschichte“, schreibt der Autor Ralf Lindemann in seinem Buch über die Schlossruine. Alle Infos zu dem Lost Place lesen Sie hier.

Die Ruine des Marstall aus dem Ensemble von Schloss Dwasieden ist von der Natur überwuchert. © picture alliance / Jens Koehler | J.Koehler

Die Fakten zu Schloss Dwasieden auf Rügen im Überblick:

Lost Place auf Rügen: Wo liegt das Schloss Dwasieden genau?

Das Schloss Dwasieden befindet sich auf Rügen und liegt auf einer Anhöhe oberhalb der Ostsee. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Stadthafen von Sassnitz. Auch der Nationalpark Jasmund ist nicht weit. Das Gebäude liegt etwas abgelegen von Sassnitz und befindet sich an der „Straße der Jugend“. Es gibt eine Bushaltestelle in der Nähe. Mit den Linien 13, 18 und 22 können Besucher mit dem Bus zum Beispiel vom Busbahnhof Sassnitz bis zur Haltestelle Dwasieden, Sassnitz fahren.

Ausgangslage: Adolph von Hansemann gab den Bau des Schlosses in Auftrag

Erbaut wurde Schloss Dwasieden vor mehr als 150 Jahren, zwischen 1873 und 1877. Einer der reichsten Männer der Bismarckzeit, Adolph von Hansemann, gab den Bau des Schlosses in Auftrag. Er war der damalige Inhaber der Disconto-Gesellschaft in Berlin, einst eine der größten deutschen Bankgesellschaften. Mit dem Bau beauftragt wurde Friedrich Hitzig, ein Schüler des berühmten Friedrich Schinkel. Umgerechnet soll der Bau rund vier Millionen Euro gekostet haben.

Lost Places: Das macht Schloss Dwasieden so besonders

Eine Besonderheit an dem Schloss war, dass es das einzige Gebäude in Norddeutschland gewesen sein soll, dessen Fassaden aus Sandstein, Granit und echtem Marmor bestanden. Das Gebäude war quadratisch und bestand aus zwei Stockwerken. Zudem gab es zwei Aussichtstürme an den Seiten. Zu dem Ensemble gehörte auch ein Park, der damals als einer der schönsten Parks Norddeutschlands beschrieben wurdel.

Die Reste des linken Pavillons vom Schloss Dwasieden sind von der Natur ueberwuchert. © picture alliance / Jens Koehler | J.Koehler

1903 verstarb Adolph von Hansemanns. Anschließend verkaufte sein Enkel Gert von Oertzen das Schloss in den 1930er Jahren an die Gemeinde Sassnitz. Kurze Zeit später wurde es an die Kriegsmarine übergeben. Nach dem Krieg wurde das Schloss 1948 gesprengt. Das Gelände wurde als Militärstandort der Sowjetunion genutzt.

Lost Places: Diese Pläne gab es, Schloss Dwasieden wieder zu nutzen

Seitdem gab es einige Pläne, wie das Schlossgelände weiter genutzt werden könnte. 1993 entstand die Idee eines „Kurgebiets Dwasieden“. Der Plan war, die Fassade originalgetreu zu rekonstruieren. Neben dem Kurbetrieb sollte auch ein Hotel entstehen. Doch das Vorhaben wurde nie umgesetzt. Auch, dass die Idee 2007 erneut aufgegriffen wurde, änderte daran nicht. Rund 3000 Betten waren für einen großen Kurkomplex vorgesehen. Etwa 3000 Millionen Euro wollten wohl dänische Investoren dafür aufbringen. Doch auch dieses Vorhaben hatte keinen Erfolg.

2018 kaufte schließlich das Immobilienunternehmen Dolphin Capital das Schloss – angeblich für 18 Millionen Euro. Fortan nutzten sie das Gebäude als sogenanntes Beleihungsobjekt, es diente also als Sicherheit für Kredite. 2020 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Angeblich soll Dolphin Capital für das Schloss Dwasieden Grundschulden von rund 117 Millionen Euro ins Grundbuch eintragen haben lassen. Im Juli 2022 soll das Schloss an einen unbekannten Käufer aus der Immobilienbranche verkauft worden sein.