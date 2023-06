Großstädte in Deutschland: In dieser Stadt sind die Menschen am zufriedensten

Die Hamburger halten sich einer Umfrage der Süddeutschen Klassenlotterie zufolge für die glücklichsten Großstädter in Deutschland - dahinter folgen Menschen in Frankfurt und München. Besonders unzufrieden sind dagegen Bewohner Dresdens und Leipzigs.

Städteranking Deutschland Studie: In dieser Stadt sind die Menschen am zufriedensten

Sie sind laut, voll und eng, aber auch jung, hip und vielfältig. Für die einen ist das Leben in der Großstadt unvorstellbar, andere halten das Land für eine triste Einöde. Klar ist: Ein Großteil der Deutschen lebt in Städten. Ob sie dort glücklich sind, hängt von bestimmten Faktoren ab.

Die Süddeutsche Klassenlotterie hat in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg für zwölf Großstädte exemplarisch untersucht, wo die Menschen am zufriedensten sind – und was die wichtigsten Faktoren dabei sind.

"Besonders wichtig für die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Stadt sind die Höhe der Einkommen, die persönliche Gesundheit, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger und die Arbeit der öffentlichen Verwaltung", sagt Prof. Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg.

Großstadtranking 2023: Hier sind die Bewohner am Zufriedensten

Großstädte Grad der Lebenszufriedenheit Hamburg 7,16 Frankfurt am Main 7,07 München 6,9 Berlin 6,88 Hannover 6,75 Städtedurchschnitt 6,72 Düsseldorf 6,69 Köln 6,65 Essen 6,63 Stuttgart 6,54 Bremen 6,5 Dresden 6,49 Leipzig 6,44

Skala von 0 bis 10, wobei 0 = Ganz und gar nicht zufrieden bis 10 = Ganz und gar zufrieden

Laut der Befragung sind die Menschen in Hamburg am zufriedensten. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Frankfurt am Main und München. Darauf folgen Berlin, Hannover, Düsseldorf, Köln, Essen und Stuttgart. Auf den drei letzten Plätzen landen Bremen, Dresden und Leipzig. Hier bewerten die Menschen ihre eigene Lebenszufriedenheit am schlechtesten.

Städteranking: Wirtschaftliche Stärke fördert Zufriedenheit

Dass Hamburg so gut abschneidet, führen die Studienautoren auf die wirtschaftliche Stärke der Hansestadt zurück. Die Stadt habe eine hohe Wertschöpfung, geringe Arbeitslosigkeit und starke Kaufkraft. In der Kategorie Zufriedenheit mit dem Einkommen liegt Hamburg (6,05) allerdings nur auf Platz vier. Führend sind hier Frankfurt am Main (6,48) und Berlin (6,18) auf Platz zwei. Am unzufriedensten mit ihrem Einkommen sind die Menschen in Leipzig (5,4), nur knapp davor Bremen (5,48) und Köln (5,48).

Beim Zusammengehörigkeitsgefühl schneidet ebenfalls Frankfurt am Main (6,43) am besten ab. Schlusslicht ist hier die Stadt Essen (5,24) im Ruhrgebiet. Auch mit der öffentlichen Verwaltung sind die Menschen in Frankfurt am Main (6,46) am zufriedensten, gefolgt von Hamburg (6,32) und München (6,22). Auf dem letzten Platz landet Berlin (5,02), Bremen (5,12) und Köln (5,29) nur knapp davor.

Insgesamt zeige sich, dass die Zufriedenheit mit der Stadt mit der eigenen Lebenszufriedenheit einhergeht. Allerdings gibt es laut Untersuchung auch Ausnahmen von dieser Regel. In Dresden etwa sind die Menschen mit ihrem Leben eher unzufrieden, bewerten ihre Stadt aber durchaus positiv. Andersherum verhält es sich in Berlin: Hier sind die Menschen mit ihrem Leben zufrieden, bewerten ihre Stadt aber eher negativ. (lro)

