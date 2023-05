Babys und Kleinkinder: Gehirn entwickelt sich stark - durch diese Maßnahme

Noah und Emilia wieder top: Die beliebtesten Babynamen 2022

Emilia und Noah sind auch im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen für Kinder in Deutschland gewesen. Beide Namen lagen 2022 und damit das dritte Jahr in Folge auf den Spitzenplätzen, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden in ihrer jährlichen Auswertung mitteilte. Noah hält sich sogar seit 2019 auf der Spitzenposition.

Video: Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Politik, Erziehung, Ausbildung, Medizin, Gesundheit