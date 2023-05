Das sind die beliebtesten Babynamen für Mädchen und Jungen 2022

In sechs Jahren werden in den Schulklassen viele Kinder die selben Namen teilen: Emilia und Noah sind auch 2022 wieder die beliebtesten Babynamen in Deutschland gewesen. Wie bereits in den beiden Vorjahren landeten sie auf einer Liste der häufigsten Erstnamen auf Platz eins, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Bei den Mädchen folgen auf den weiteren Rängen Sophia/Sofia und Emma, bei den Jungen Matt(h)eo/Math(h)eo und Leon. Grundlage für die Listen sind Daten von mehr als 750 Standesämtern, die laut GfdS fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten.

Immerhin 1,39 Prozent der neugeborenen Mädchen heißen Emilia, während bei den Jungen 1,42 Prozent den Namen Noah tragen. Insgesamt erweisen sich die Top Ten der beliebtesten Vornamen als sehr beständig: Frisch gebackene Eltern geben ihren Kindern nach wie vor gerne kurze oder sehr kurze Namen - oft mit vielen Vokalen.

Beliebteste Vornamen: E, L und M beliebteste Anfangsbuchstaben

Auffällig ist laut der GfdD, dass Hannah weniger gewählt wurde als früher. Vor drei Jahren war der Name noch auf dem Spitzenplatz, jetzt musste er sich Sophia, Emma und Mia geschlagen geben. Damit rutscht Hannah auf den fünften Platz ab.

Beliebteste Mädchennamen Beliebteste Jungennamen 1. Emilia (1) 1. Noah (1) 2. Sophia / Sofia (3) 2. Matt(h)eo / Mat(h)eo (2) 3. Emma (4) 3. Leon (3) 4. Mia (5) 4. Finn (4) 5. Hannah / Hanna 5. Paul (5) 6. Lina (7) 6. Elias (7) 7. Mila (6) 7. Emil (8) 8. Ella (8) 8. Luca / Luka (6) 9. Klara / Clara (9) 10. Louis / Luis (9) 10. Marie (11) 10. Henry / Henri (11)

Wieder in den Top Ten sind zwei alte Bekannte: Marie und Henry verdrängen Lea und Felix, die auch immer wieder zu den beliebtesten Namen der letzten Jahre gehörten. (os)

Unterschiede zu deutschsprachigen Nachbarländern Schweiz und Österreich

Während die GfdS in den vergangenen Jahren regionale Unterschiede in Deutschland bei der Namensauswahl ermittelte, wirft sie in diesem Jahr einen Blick auf die deutschsprachigen Nachbarländer. In Österreich enthält die Liste der beliebtesten zehn Erstnamen jeweils vier Namen, die auch in Deutschland unter den Topnamen sind, nämlich Emilia, Emma, Mia und Hanna sowie Paul, Elias, Leon und Noah. Andere Topnamen wie Valentina, Maximilian und Tobias sind in Deutschland seltener.

Für die Deutschschweiz gibt es auch jeweils fünf Übereinstimmungen bei Mädchen- und Jungennamen in den Top Ten: Mia, Emilia, Emma, Lina und Mila sowie Noah, Matteo, Luca, Leon und Elias sind auch in der deutschsprachigen Schweiz beliebte Namen. Weniger gewöhnlich in Deutschland, dafür aber in der Schweiz sehr häufig: Elena, Alina, Elin und Malea, bei den Jungen Nino und Leano.

