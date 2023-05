RTL zu Charles' Krönung: Wie Frauke Ludowig sich über Camillas Witze amüsiert

Berlin. Was liebt Moderatorin Frauke Ludowig an Camilla besonders? Ihre Vorliebe für unanständige Witze. Wie RTL auf die Krönung einstimmt.

Wartezeit kann unterhaltsam sein. Jedenfalls mit Moderatorin Frauke Ludowig, die in ihrem RTL Exklusiv Spezial zur Krönung gute Stimmung für Camilla macht. Was sie besonders an ihr mag? Es scheint so, dass es die Vorliebe für unanständige Witze ist.

Nicht, dass Frauke Ludowig so weit gegangen wäre, selbst auch einen dieser Witze von Camilla zum Besten zu geben. Aber dafür waren ja auch die Einspieler der Dokus gedacht, in der sich die Ehefrau von Charles III. auf Gartenpartys oder Nachbarschaftsfesten als sympathische Stimmungskanone erweist.

Dass Camilla selbst diese Witze erzählt? Das ist eher nicht so. Ihr Umfeld aber will sie in dem Licht sehen.

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Schon gut gefüllt: Seit den frühen Morgenstunden am Samstag versammeln sich die Menschen für Charles' Krönung. Foto: SEBASTIEN BOZON / POOL / AFP

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Immer mehr Gäste treffen vor der Krönungszeremonie von König Charles III. an der Westminster Abbey ein. Foto: Jane Barlow/PA/dpa

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Unter den Gästen befindet sich auch die Sängerin Katy Perry. Foto: Dan Kitwood/Getty Images

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder König Charles begrüßte am Freitag Gratulanten bei einem Rundgang vor dem Buckingham Palast. Foto: James Manning/PA Wire/dpa

Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Auch Kate (l), Prinzessin von Wales, schüttelte am Freitag Hände. Foto: Toby Melville/Pool Reuters/AP/dpa



Krönung von Charles III.: Die schönsten Bilder Um sich gute Plätze zu sichern, verbrachten Fans die Nacht entlang der Krönungsroute in der Londoner Innenstadt. Foto: Peter Dejong/AP

Die alten Herren und ihre Lust, schlüpfrige Witze zu erzählen

Egal, wer gefragt wird: Camilla könne über Witze lachen, heißt es. Eine Reihe alter Herren wird dazu gezeigt. Mancher wird gefragt, ob er ihr auch schlüpfrige Witze erzählt. So, wie die Herren dann lachen, scheint es so. Camilla muss also nicht nur Humor haben, sondern auch Nehmerqualitäten. Einer Frau, die Witze versteht, muss auf Schlimmes gefasst sein.

Humor gilt als ihre große Stärke Foto: Handout / Hugo Burnand/Royal Household 2023

Die RTL-Moderation ist jedenfalls begeistert von der Frau und ihrem Lebenslauf von der „einstigen Mätresse zur gekrönten Königin“.

Und was muss man können als gekrönte Königin? Nahbar sein. In einem Einspieler sieht man, wie Camilla auf Nachbarschaftsfesten ein- und ausgeht. Hört ihre Stimme, die immer ein bisschen zu tief wirkt für so flötende Töne wie „Nachbarschaftsfeste sind wichtig, viele Leute kennen oft ihre Nachbarn nicht“, sagt sie und sagt auch, dass sie sich jetzt eine dieser schönen Nachbarfest-Tassen kaufen will.

Charles' Krönung: Gäste strömen nach Westminster Abbey

Ein Vormittag mit Ludowig, einem Royal-Experten und Guido Maria Kretschmer

Die Welt scheint nur aus Menschen zu bestehen, die ganz versessen auf Camilla sind. Jeder Einspieler zeigt, wie Camilla daran gelegen sei, den Menschen in der Stadt das Landleben nahezubringen. Da steht sie also, bei den Ponys, für die sie immer Leckerchen dabei hat.

Ein Bekannter von ihr sagt, dass sie ihm oft leid täte. „Sie führt kein leichtes Leben.“ Als Adlige müsse sie „immer freundlich bleiben und die langweiligen Menschen ertragen“.

Experte und Moderatorin spielen sich die Bälle zu

Moderatorin Frauke Ludowig ist nicht allein mit ihrer Begeisterung. An ihrer Seite sitzt der Royal-Experte Michael Begasse und Mode-Guru Guido Maria Kretschmer. Wer selbst royaler Fan ist, kann sich bei dem Trio gut aufgehoben fühlen. Begasse ist ein großer Kenner des Königspaares und erzählt immer Neues von gestern, wie er auf der Hochzeitsparty des Paares war, und wie sehr sich die beiden zugetan sind.

Gute Einstimmung also in den royalen Morgen, die immer wieder auch zum aktuellen Geschehen nach London blenden. Ludowig und Begasse werfen sich die Bälle nur so zu. „Charles tanzt ja auch gerne“, sagt Ludowig, da geht es gerade um Motsi Mabuse, Meistertänzerin und Jurorin bei „Let’s dance“. Wie dann Begasse über die Tanzfreuden von Charles spricht, hat man das Gefühl, er hätte selbst einen Discofox mit ihm eingeübt.

Und dann kommt auch noch Joan Collins zu Wort

Für royale Fans ist der Vormittag mit Frauke Ludowig und Co eine beste Einstimmung. Tässchen Kaffee, vielleicht Schokokekse aus der Prinzenrolle dazu – und man geht mit ihnen auf Zeitreise. Zum Beispiel mit Joan Collins, die bald 90 wird. Von ihr ist zu hören, dass sie ein royaler Fan ist, auch wenn das Royale ja nicht sehr modern ist, sagt Frauke Ludowig in einem Interview mit ihr. „Nicht modern, aber muss ja nicht alles modern sein, Darling.“





Etwas weniger beizutragen zum royalen Fest hatte Guido Maria Kretschmer. Aber es muss ja auch einen geben, der zuhören kann. Aber als es dann um Camillas Gang und ihren Style geht, kommt er doch zum Zug. Alle sind sich einig: Camilla hat einen tollen Gang. Und sieht besser aus als je zuvor.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de