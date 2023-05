Razzia: Polizei und Staatsanwaltschaft gehen europaweit gegen Mafia vor

In mehreren europäischen Ländern geht die Polizei mit einem Großeinsatz gegen die italienische 'Ndrangheta vor – auch in Deutschland.

Nach drei Jahrzehnten auf der Flucht ist Italiens meistgesuchter Mafia-Boss Matteo Messina Denaro verhaftet worden. Polizisten hätten den 60-Jährigen in einer Privatklinik der sizilianischen Hauptstadt Palermo festgenommen, sagte ein Polizeigeneral. Er wurde in Abwesenheit wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Einsatzkräfte von Polizei und Staatsanwaltschaften sind am Morgen mit Durchsuchungen und Festnahmen in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland an einem europaweiten Großeinsatz beteiligt. Der Einsatz richtet sich gegen die italienische Mafia, das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaften Düsseldorf, Koblenz, Saarbrücken und München I sowie der Landeskriminalämter Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland hervor.

Demnach sei der Hintergrund ein Verfahren mit Bezug zur italienischen organisierten Kriminalität, das sich gegen Verantwortliche und Mitglieder der Vereinigung 'Ndrangheta richtet. Den Beschuldigten wird unter anderem Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen.

500 Einsatzkräfte allein in NRW – SEK geht gegen Mafia vor

Das Verfahren wurde durch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe geführt, an der Europol und Eurojust beteiligt waren. Neben den bereits benannten Beteiligten zählten weitere Sicherheitsbehörden aus Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien dazu, die zeitgleich Maßnahmen in ihren Zuständigkeitsbereichen umsetzten.

In Bayern ermitteln die Staatsanwaltschaft München I und das Bayerische Landeskriminalamt demnach gegen acht Personen. Seit heute Morgen durchsuchten mehr als 130 Einsatzkräfte zehn Objekte, gegen vier Personen wurden EU-Haftbefehle vollstreckt.

In NRW durchsuchten rund 500 Einsatzkräfte – darunter die Einsatzhundertschaft, das Spezialeinsatzkommando und Diensthundeführer – insgesamt 51 Objekte (Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte). Des Weiteren vollstreckten sie 15 Haftbefehle, die im Vorfeld durch die Ermittler des LKA NRW sowie die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) erwirkt wurden. Ergänzend fanden Durchsuchungen in vier Objekten in Erfurt (Thüringen) statt, wo ein weiterer EU-Haftbefehl vollstreckt wird, heißt es in der Mitteilung.

Razzia: Durchsuchungen und Verhaftungen auch in Rheinland-Pfalz

Rund 500 Einsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz vollstreckten unter der Führung des Landeskriminalamtes insgesamt zehn Haftbefehle und 50 Durchsuchungsbeschlüsse. Unterstützt wurden sie dabei von Spezialeinheiten des Bundes und anderer Länder sowie des Zolls und der Steuerfahndung. Die Sachleitung liege bei der Staatsanwaltschaft Koblenz.

Ermittler des Dezernats für Organisierte Kriminalität des Landespolizeipräsidiums Saarland durchsuchten in Saarbrücken Wohnhaus und Geschäftsräume eines 47-jährigen Mannes sowie von ihm angemietete Räumlichkeiten in Saarlouis. Der mit Haftbefehl gesuchte Mann selbst wurde dort nicht angetroffen, aber im Rahmen der gemeinsamen Maßnahmen in Italien festgenommen, heißt es. Ein weiterer, mit Haftbefehl gesuchter 25-Jähriger aus dem Saarland, wurde ebenfalls in Italien festgenommen. An den Maßnahmen waren rund 90 Einsatzkräfte beteiligt, darunter auch Spezialeinheiten und die Bereitschaftspolizei.

Die Durchsuchungen dienen offenbar dem Auffinden von Beweismaterial. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauere an. Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gelten die Beschuldigten als unschuldig. (lro/ots)

