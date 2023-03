Italien und Mafia: Das sind die meistgesuchten Mafiosi des Landes

Nach drei Jahrzehnten auf der Flucht ist Italiens meistgesuchter Mafia-Boss Matteo Messina Denaro verhaftet worden. Polizisten hätten den 60-Jährigen in einer Privatklinik der sizilianischen Hauptstadt Palermo festgenommen, sagte ein Polizeigeneral. Er wurde in Abwesenheit wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Im Januar 2023 wurde Matteo Messina Denaro, der bisher meistgesuchte Mafioso Italiens, nach 30 Jahren auf der Flucht in Sizilien festgenommen. Der heute 60-jährige Messina Denaro war seit 1993 auf der Flucht und soll Dutzende von Morden angeordnet und organisiert haben. Darunter die tödlichen Bombenanschläge auf die bekannten "Anti-Mafia-Richter" Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahr 1992.

Attilio Cubeddu, Mitglied der sardischen Organisation Anonima sequestri

Attilio Cubeddu ist Mitglied der sardischen kriminellen Organisation "Anonima sequestri", die sich auf Entführungen gegen Lösegeld spezialisiert hat. Der 76-Jährige wird seit 1997 gesucht, weil er nach einem Hafturlaub nicht ins Gefängnis zurückgekehrt ist. Zudem wird er wegen Entführung, Mordes und schwerer Körperverletzung gesucht.

Cubeddu war in den 1980er Jahren an berühmten Entführungen beteiligt, darunter die von Cesare Peruzzi in der Toskana. 1984 wurde er in Riccione verhaftet. 13 Jahre später wurde ihm Hafturlaub gewährt, den er zur Flucht nutzte. Eine unbestätigte Hypothese besagt, dass er tot ist, eine andere, dass er sich noch auf Sardinien aufhält.

Renato Cinquegranella, Mitglied der Camorra in Neapel

Renato Cinquegranella ist seit 19 Jahren auf der Flucht und gehört zur Neuen Familie, der "Föderation" der Camorra-Clans, die in den 1980er Jahren einen erbitterten Krieg gegen die "Nuova Camorra Organizzata" (NCO) von Raffaele Cutolo führte. Cinquegranella wird einer der symbolträchtigsten Morde zugeschrieben, der sich während dieser Auseinandersetzungen ereignete: der Mord an Giacomo Frattini, genannt "Bambulella", einem Mitglied der NCO.

Seit 2002 ist Cinquegranella wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel des Mordes, illegalem Waffenbesitz und Erpressung auf der Fahndungsliste. Seit 2018 wurde die Fahndung international ausgeweitet.

Giovanni Motisi, enger Vertrauter des historischen Anführers der Cosa Nostra

Giovanni Motisi, der 63-jährige Sizilianer aus Palermo, wird wegen seiner Körpergröße u' pacchiuni genannt (was im Dialekt "plump" bedeutet). Motisi wurde nach der Verhaftung von Matteo Messina Denaro als möglicher neuer Anführer der Cosa Nostra in Sizilien gehandelt, doch seit einiger Zeit gibt es keinen alleinigen Anführer mehr. Seit 1998 wird er wegen Mordes, mafiöser Vereinigung und Massakern gesucht, seit Dezember 1999 auch international.

Pasquale Bonavota, Mitglied der 'Ndrangheta

Pasquale Bonavota, ein führendes Mitglied des Bonavota-Clans innerhalb der 'Ndrangheta, ist einer der meistgesuchten italienischen Mafiosi. Er stammt aus Sant'Onofrio in der Provinz Vibo Valentia und ist in einen jahrzehntelangen Krieg mit der Familie Petrolo-Bartolotta aus Stefanaconi verwickelt. Bonavota stieg schnell zum Anführer seines Clans auf und investierte in Unternehmen in Rom, die sich zu Zentren des Drogenhandels entwickelten. Er wird seit 2018 wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und schweren Mordes gesucht.

