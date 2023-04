King Charles: Seltenes Foto – So haben Sie den König noch nie gesehen

Nur noch eine Woche, dann ist es so weit: Am 6. Mai wird Charles III. in der Londoner Westminster Abbey offiziell zum König gekrönt. Das royale Großereignis hat die Universität Cambridge zum Anlass genommen, ein Foto von König Charles als Student zu veröffentlichen. Das Briefmarken-große Porträt vom Oktober 1967 zeigt den damals zarte 18 Jahre jungen Thronfolger in der berühmten Bibliothek Wren Library des Trinity College. Dabei eine Notiz: „Wales. HRH, The Prince of“ (Wales. Seine Königliche Hoheit, Prinz von).

Das Trinity College bewahrte das Schwarz-Weiß-Bild zu Charles' Immatrikulation 56 Jahre lang im Archiv auf. Der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. studierte in seinem ersten Jahr in Cambridge Archäologie und Anthropologie sowie anschließend zwei Jahre Geschichte. 1970 schloss er sein Studium ab. Lesen Sie auch: Krönung von Charles III.: Die wichtigsten Fragen & Antworten

Uni Cambridge veröffentlicht ein Studentenfoto von König Charles III. im Alter von zarten 18 Jahren. Foto: Trinity College/PA Media/dpa

Charles trug sich damals als „Charles, Philip, Arthur, George, Prinz von Wales“ in der Universität ein. Als Vater nannte er „Prinz Philip, Herzog von Edinburgh“ und als Adresse die royale Anschrift „Buckingham-Palast, London“.

König Charles und Camilla: Palast veröffentlicht neue Fotos des Paares

Auch der Buckingham-Palast selbst veröffentlichte diese Woche neue Fotos von Charles III. und seiner Ehefrau Camilla. Die Bilder wurden im „Blue Drawing Room“, dem früheren Ballsaal des Londoner Stadtschlosses von Fotograf Hugo Burnard gemacht, teilte der Palast in der Nacht zum Samstag mit.

Fotograd Burnard hatte schon 2005 die Hochzeitsfotos von Charles und Camilla geschossen. Eine Aufnahme zeigt das Paar stehend, auf je einem Bild sind der Monarch und die Königsgemahlin einzeln zu sehen. Lesen Sie auch: Proclaimers-Song von Playlist für Charles' Krönung geworfen

Charles und Camilla posieren vor 200 Jahre alten Möbeln

Dabei sitzt Charles im blauen Anzug und mit blauer Krawatte in einem Polstersessel aus vergoldetem Holz und Seide von 1828. Zwölf dieser Stühle waren König George IV. einst für die Einrichtung von Schloss Windsor geliefert worden.

Camilla, in einem blauen Kleid und mit Perlen-Ohrringen ihrer Schwiegermutter Queen Elizabeth II., nahm in einem Bergère genannten Sessel aus vergoldetem Holz und Seide Platz. Er stamme aus der Zeit um 1812 und sei wahrscheinlich von George IV. für das Carlton House in Auftrag gegeben wurden, hieß es weiter. Im Hintergrund ist jeweils ein Porträt von König George V. kurz nach seiner Krönung 1911 zu sehen. (dpa/oli)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de