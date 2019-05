Auf Juist zieht man sich auch mal warm an

Hier ging und geht es oft heiß her: Das Standesamt von Juist. Früher wurden dort warme Seebäder verabreicht, heute wird hier sehr gerne geheiratet. Im windigen Frühjahr gibt es auch schon mal warme Häkelkleidung für die Dauergäste draußen vor der Tür – natürlich in den Inselfarben Weiß, Blau und Gelb, was besonders Fans der Braunschweiger Eintracht immer wieder positiv auffällt auf der Insel.