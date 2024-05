Wolfsburg. In Wolfsburgs beliebtem Naherholungsgebiet soll aufgeräumt werden. Die Organisation Seashepard hofft auf viele freiwillige Helfer.

Mit dem Naherholungsgebiet rund um den Allersee hat die Stadt Wolfsburg ein wahres Juwel mitten in der Stadt zu bieten. Wasserski-Anlage, Kletterpark, Rudern, Segeln, Schwimmen, Volleyball spielen oder die Gastronomie genießen – es gibt im Allerpaark vielfältige Angebote. Doch nicht alle Mitmenschen gehen sorgsam mit der Umgebung rund um den Allersee um. Kippen, Kronkorken, kaputte Flaschen – oft schmälert Müll den Badespaß und verschandelt die wunderschöne Natur.

Aufräumen am Wolfsburger Allersee – freiwillige Helfer gesucht

Deshalb soll aufgeräumt werden, teilt die Stadt Wolfsburg in einer Pressemitteilung mit. Damit der Bereich um den Allersee zum Sommerstart in einem Topzustand ist, rufe die Organisation Seashepard am Sonntag, 26. Mai, von 10 bis 15 Uhr zu einer Reinigungsaktion rund um den Allersee auf. Treffen ist gegenüber des Volleyballfeldes im Norden des Allerpark.

Eimer, Mülltüten und Greifzangen werden vor Ort zur Verfügung gestellt, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Bei sehr vielen Freiwilligen könnten die Hilfsmittel aber durchaus knapp werden. Daher wird gebeten, sofern möglich, eigenes Material mitzubringen. Festes Schuhwerk und Handschuhe werden wegen der Verletzungsgefahr empfohlen.

Das sollten die Helfer zum Müllsammeln am Wolfsburger Allersee mitbringen

Sea Shepherd ist eine internationale, gemeinnützige Organisation zum Schutz der Artenvielfalt und der marinen Ökosysteme. Unter dem Motto #MeerAufräumen finden in den nächsten Wochen in Städten in ganz Deutschland Aufräumaktionen entlang von Küsten- und Ufergebiete statt.

