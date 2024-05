Wolfsburg. Das Wolfsburger Autostadt-Restaurant trägt seit 16 Jahren drei Michelin-Sterne – die höchstmögliche Auszeichnung der Gourmet-Welt.

Die Metro Group hat die Michelin-Plakette an Sven Elverfeld übergeben. Das Wolfsburger Restaurant Aqua im Hotel „The Ritz-Carlton“ in der Autostadt sei ein Symbol für kulinarische Exzellenz und gastronomische Raffinesse, wie es in einer Mitteilung von Marriot International heißt. Das Aqua habe zuvor seine drei Michelin-Sterne bei der Michelin Guide Ceremony 2024 verteidigt.

Die Auszeichnung würdigt laut der Mitteilung die unermüdliche Hingabe von Sven Elverfeld und seinem Team für Exzellenz, Kreativität und herausragenden Service. Seit seiner Eröffnung habe das Aqua kontinuierlich neue Maßstäbe gesetzt.

Übergabe der Plakette für Sven Elverfeld „immer ein besonderes Ereignis“

Für Sven Elverfeld sei die Übergabe der Plakette immer ein besonderes Ereignis: „Zum 16. Mal in Folge vom Guide Michelin mit drei Sternen ausgezeichnet zu werden, erfüllt mich mit großem Stolz. Ohne mein starkes Team in Küche und Service – mit Restaurantleiterin Stefanie Weidner, Sous Chef Marvin Böhm sowie Sommelière Anna-Helene Herpers – das mir den Rücken freihält und unsere gemeinsame Vision bedingungslos mitverfolgt, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.“

Edith Gerhardt, Geschäftsführerin der Autostadt, sagt: „Die Konstanz, mit der Sven Elverfeld und das gesamte Team des Restaurants ‚Aqua‘ seit vielen Jahren Kulinarik auf höchstem Niveau bieten, ist beeindruckend. Auch als Mentor nimmt er eine entscheidende Rolle ein: Er inspiriert, fördert und begleitet sein Team intensiv und bildet so immer wieder junge Talente in seiner Küche aus, die inzwischen selbst zu Sterneköchen avanciert sind. Zudem trägt das engagierte Team, das täglich höchste Standards im Service bietet, dazu bei, dass die Autostadt eine Top-Adresse für Gourmets aus aller Welt ist.“

Sven Elverfeld setzt auf Harmonie von Aroma, Eigengeschmack und Textur

Elverfelds ganz eigenständige Küche konzentriert sich laut der Mitteilung auf die Harmonie von Aroma, Eigengeschmack und Textur. Selten fänden sich mehr als eine Handvoll Grundprodukte auf dem Teller, wie es weiter heißt. Es reize Elverfeld, ungewöhnliche Produkte zu kombinieren oder Traditionsgerichte und klassische Garnituren wiederzuentdecken und neu zu interpretieren. Im Laufe eines Jahres entstünden im Restaurant Aqua zahlreiche neue Gerichte, die entsprechend den Jahreszeiten den hohen Schaffensdrang von Elverfeld und seinem Team widerspiegelten.

Als Küchenchef ist Sven Elverfeld seit der ersten Stunde für die Erfolgsgeschichte des Aqua verantwortlich – seit dem Jahr 2000. Schon eineinhalb Jahre nach der Eröffnung erhielt das Restaurant den ersten Stern des Guide Michelin.

