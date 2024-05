Wolfenbüttel. Viel zum Erleben und Genießen wird an diesem Wochenende in Wolfenbüttel geboten. Eine Übersicht der zahlreichen Angebote.

Was unternehmen in Wolfenbüttel? Bei dem Angebot am Wochenende dürfte so manchem die Auswahl nicht leicht fallen.

Edle Tropfen von Winzern und Weinhändlern verwöhnen mit dem „Weinfest“ auf dem Schlossplatz bereits seit Donnerstag die Besucher. Ein süffiges Event, das noch bis Sonntag, 19 Uhr, dauern wird. Köstlichkeiten wie Flammkuchen und Käsespezialitäten runden das Angebot zwischen Rot- und Weißwein, Rosé, Sekt und Cocktail-Variationen ab. Regionale Hofläden und Markthändler präsentieren zudem selbst erzeugte Produkte wie Gemüse, Öle und Marmeladen, während Musiker und DJs die sommerlich heitere Atmosphäre untermalen. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag, 14 bis 22 Uhr, Freitag, 14 bis 22 Uhr, Samstag, 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Stadtführung durch Wolfenbüttels historische Altstadt

Am Freitag, 24. Mai, besteht von 11 bis 12 Uhr die Möglichkeit zu einer einstündigen, öffentliche Stadtführung durch Wolfenbüttels historische Altstadt. Für Gäste, die das erste Mal in der Lessingstadt sind und einen guten Einblick in die vielfältigen geschichtlichen Ereignisse und die Sehenswürdigkeiten erhalten möchten, soll die Führung genau richtig sein.

Das Lessinghaus Wolfenbüttel gehört zu den Sehenswürdigkeiten, die auf einer öffentlichen Stadtführung durch Wolfenbüttels historische Altstadt entdeckt werden können. (Archivfoto) © FMN | Henning Thobaben

Gezeigt werden Sehenswürdigkeiten wie das Residenzschloss, die Herzog-August-Bibliothek mit Lessinghaus, die Hauptkirche, Klein Venedig oder der Stadtmarkt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Treffpunkt ist an die Tourist-Info (Löwenstraße 1). Tipp: Für Gruppen kann eine Stadtführung durch die Altstadt zu einem Wunschtermin gebucht werden.

Munterer Abend mit Songs, Poetry und Kabarett in der KuBa-Halle

Ebenfalls am Freitag, 24. Mai, bieten „Die Zollhausboys“ mit Songs, Poetry und Kabarett aus Aleppo, Bremen und Kobani einen munteren Abend in der KuBa-Halle. Beginn ist 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es ist eine Veranstaltung im Rahmen des Demokratiefestivals 2024 der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Wolfenbüttel. Themen wie Flucht, Heimat und Fremdheit, aber auch der Blick auf unser Land und seine Demokratie werden in berührender und satirischer Weise auf die Bühne gebracht. Die Songs und Szenen beruhen teilweise auf biografischen Erlebnissen der Geflüchteten. Die „Zollhausboys“ sind eine Gruppe von drei jungen syrischen „Bremer Neubürgern“, die gemeinsam mit Pago Balke und Gerhard Stengert ein musikalisches und satirisches Programm erarbeitet haben. Die Sängerin Selin Demirkan ist am 24. Mai „Special Guest“.

Feuerwehr und Kinderfeuerwehr Linden feiern ihre Jubiläen

Samstag und Sonntag lockt die Feier zum 150-jährigen Jubiläum bei der Ortsfeuerwehr Linden sowie das zehnjährige Jubiläumsfest der Kinderfeuerwehr Linden: Am 25. Mai wartet auf alle Besucher ein buntes Kinderfest, das die Herzen aller kleinen Helden höherschlagen lässt. Ab 13 Uhr können Kinder und Eltern gleichermaßen in die Welt der Feuerwehr eintauchen und spannende Abenteuer auf dem Hof des Servicebetriebs der Stadt an der Neindorfer Straße erleben.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hautnah kann die Faszination der Feuerwehr bei der Vorführung diverser Einsatzfahrzeuge erlebt werden. Die Geschicklichkeit der Feuerwehrleute kann bei spannenden Feuerwehrübungen bestaunt werden. Und es kann sich jeder von der Leidenschaft der kleinen Feuerwehrhelden inspirieren lassen. Am Sonntag, 26. Mai, findet das Jubiläumsfrühstück in festlicher Atmosphäre in der Lindenhalle mit musikalischer Untermalung durch die „Lessingstädter“ statt. Karten für dieses Event sind zum Preis von 20 Euro beim Reisebüro Werner in der Lindener Straße und bei „My Hairs“ in der Neindorfer Straße erhältlich.

DC Six Pack Wolfenbüttel richtet „1. Wolfenbütteler Darts Open“ aus

Sportlich geht es mit den 1. Wolfenbütteler Darts Open weiter: Der DC Six Pack Wolfenbüttel als Dartsparte des Lindener SV wird die 1. Wolfenbütteler Darts Open in der Doppelsporthalle des Gymnasiums am Schloss (Am Seeligerpark) ausrichten. Beginn ist am Samstag um 11 Uhr. Das Ende wird am Sonntag gegen 20 Uhr sein. Der Eintritt ist kostenfrei. Es werden Startgelder für Teilnehmer erhoben.

So braut eine Wolfenbütteler Brauerei ihr eigenes Craft-Bier

Einblick in die Braukunst mit traditionell handgebrautem Bier aus Wolfenbüttel gibt es am Samstag im Denvers (Ringstraße 56a) von 9 bis 17 Uhr. Bei dem Braukurs wird gezeigt, wie aus natürlichen Zutaten und ganz ohne Zusatzstoffe ein frisches Bier entsteht. Die kleine Privatbrauerei Denvers braut seit 2012 ihr eigenes Craft-Bier. Von der Zubereitung der Würze, dem Abfüllen bis hin zum Bekleben der einzelnen Flaschen – jedes Bier ein echtes Unikat. Informationen und Anmeldung unter (05331) 887145.

Szenischer Liederabend bietet Reise zu den Erinnerungen der ersten Gastarbeiter-Generation

Samstagabend lockt dann der Besuch bei „Gazino Altinova“, einem szenischen Liederabend im Lessingtheater (Harztorwall 16) von und mit İdil Üner. Geboten wird ein Abend, gefüllt mit Musik sowie einer Reise zu den Erinnerungen der ersten Generation der sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Deutschland. Beginn ist 19.30 Uhr. Diese Eigenproduktion des Thalia Theaters verwandelt das Lessingtheater in einen magisch-musikalischen Ort.

Durch den Blick zurück versucht „Gazino Altınova“ zu verstehen, was uns die Vergangenheit über unsere Gegenwart und vielleicht sogar unsere Zukunft verrät. Bei der Vorstellung können Besucher Meze (Vorspeisen) vorbestellen. Jeder Teller enthält eine Vielfalt an authentischen Vorspeisen. Der Preis pro Teller beträgt 8 Euro. Um Vorbestellung wird gebeten unter karten@lessingtheater.de .

Sonntag klingt mit Liederabend mit Michael Ha romantisch aus

Für jeden, der es mag, kann der Sonntag, 26. Mai, dann bei einem Liederabend mit Michael Ha romantisch ausklingen. Zu hören sind Schuberts Dichterliebe und andere Werke der Romantik im Prinzenpalais/Kulturhaus (Reichsstraße 1). Veranstalter ist die Kulturinitiative Tonart. Konzertbeginn ist 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 23,76 Euro.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: