Neuerkerode. Mit mehr als 80 Ständen soll das Fest in Neuerkerode noch größer als bisher sein.Welche besonderen Gäste erwartet werden.

Das Sommerfest der evangelischen Stiftung Neuerkerode ist ein Publikumsmagnet

Gefeiert wird am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Welche besonderen Gäste sich angesagt haben

Die Evangelische Stiftung Neuerkerode lädt am Sonntag, 26. Mai, von 11 bis 17 Uhr zum inklusiven Sommerfest nach Neuerkerode ein. Betrieben werden die weit mehr als 80 Stände laut Mitteilung von Bürgern mit Behinderung, die in Neuerkerode oder in der Umgebung leben, von Mitarbeitern sowie externen Händlern und Gastronomen.

Auf vier Bühnen soll es Musik, Kunst, Theater und Akrobatik geben, dazu individuell gestaltetes Kunsthandwerk, einen Flohmarkt, Verkauf regionaler und nachhaltiger Bio-Produkte sowie einen besonders großen Bereich für Kinder und Familien – in diesem Jahr erstmals mit einem kostenfreien XXL-Trampolin sowie mit Hüpfburg, Airbrush-Tattoos, Seedbombs basteln, Jutebeutel bemalen und mehr.

Die Profis der Basketball-Löwen Braunschweig haben sich angesagt

Erstmals dabei sein sollen Profis der Basketball-Löwen Braunschweig, die direkt vor der Kirche am Dorfeingang einige Basketball-Eventmodule betreuen und mit den Gästen des Sommerfestes dribbeln. Zudem wird Maskottchen „Henri“ von 12 bis 14 Uhr mit von der Partie sein.

Das Fest findet rund um den Dorfplatz in Neuerkerode statt – der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist laut Mitteilung frei.

red

