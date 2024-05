Salzgitter. In der Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt werden Fernwärme-Leitungen verlegt. Wann und wo genau das zu Behinderungen führt.

Für die Neuverlegung von Fernwärmeversorgungsleitungen ist es nötig, ab 27. Mai in der Albert-Schweitzer-Straße in Salzgitter-Lebenstedt eine Vollsperrung in dem Bereich zwischen Neißestraße und Joachim-Campe-Straße stadteinwärts einzurichten. Darüber informiert die WEVG in einer Mitteilung.

Die Leitungsverlegung erfolgt demnach in offener Bauweise. Da die geplante Trasse der neuen Leitungen überwiegend in den Fahrbahnen und Fußwegen liege, könne es während der Bauphase zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Vollsperrung kann voraussichtlich bis Ende Juli dauern

Die Vollsperrung kann voraussichtlich bis Ende Juli andauern. Die WEVG bittet betroffene Anwohner*innen und Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis

