Peine. Im September heißt es: Drei Wochen lang Kilometer sammeln. Die ersten Programmpunkte stehen. Wer will Stadtradeln-Star werden?

Das „Stadtradeln“ geht am 7. September im Landkreis Peine in die vierte Runde. Organisator ist wieder die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH (Wito GmbH). Alle Schulen, Vereine, Unternehmen, Kommunalpolitiker und Bürger aus dem Landkreis sind aufgerufen, vom 7. bis 27. September um die Wette zu radeln und Kilometer zu sammeln.

Interessierte können sich ab sofort unter www.stadtradeln.de/landkreis-peine anmelden und sich ihrer Kommune sowie einem Team zuordnen oder neu gründen, teilt die Wito mit. Radelnde aus dem letzten Jahr können sich mit den bekannten Zugangsdaten einloggen.

Fahrrad-Schnitzeljagd eröffnet das Stadtradeln im Landkreis Peine

Zur Eröffnung des Stadtradelns ruft die Wito zu einer Fahrrad-Schnitzeljagd am 7. und 8. September auf. „Hierfür müssen Kinder zwei und Erwachsene drei Stationen besuchen und dies mit einem Foto nachweisen. Unter allen Teilnehmenden werden Preise verlost“, erläutert Inga Heine von der Wito.

Für die Schnitzeljagd werden ihr zufolge noch Radstationen sowie Angebote zum Tag des offenen Denkmals für die ganze Familie gesucht. Wer eine Station mit einer kleinen kostenfreien Aktion anbieten möchte (zum Beispiel Schatzsuche, Spielen, Aktiv-Parcours, Rätsel lösen etc.), melde sich bitte bis Ende Mai unter tourismus@wito-gmbh.de oder unter Telefon (05172) 94 92 610 mit folgenden Angaben: Ort, Öffnungszeit, Angebot, Titel und kurzer Text.

Während des Stadtradelns finden viele Veranstaltungen statt

Im Aktionszeitraum finden verschiedene Veranstaltungen statt, die mit dem Fahrrad angefahren werden können: zum Beispiel der Tag des offenen Denkmals, der Diakonie-Gottesdienst des Kirchenkreises und der Propstei Vechelde am Eixer See, das Herbstfest auf Hof Hansen in Alvesse, der Lafferder Markt oder die Offenen Ateliers in Peine. Im Rahmen der Offenen Pforte können der Interkulturelle Gemeinschaftsgarten in Peine, der Garten Hantelmann in Münstedt und der Schulwald bei Groß Ilsede besucht werden.

Es wird auch die Aktion „Mit dem Rad zur Kunst“ für die Offenen Ateliers von KiP (Kunst im Peiner Land) geben. Hier winken Preise in Form von kleinen Kunstwerken oder -aktionen. Alle Angebote werden in den nächsten Wochen zu sehen sein unter www.stadtradeln.de/landkreis-peine.

Beim Stadtradeln gibt es auch Wettbewerbe für Schulen und Kitas

Die fleißigsten Teams und Radelnden werden ausgezeichnet. Auf die Gewinner warten mehrere Preise. Beim Schulwettbewerb gibt es eine extra Chance auf Geldpreise für Klimaschutzprojekte sowie auf einen Klassenausflug. Zudem findet erstmalig einen Malwettbewerb für Grundschulkinder bis zur vierten Klasse statt. Das Gewinnerbild soll 2025 auf dem Titel des Stadtradeln-Flyers und -Plakats erscheinen. Zu gewinnen gibt es hier eine Waldführung. Auch der Wettbewerb für Kindergärten findet wieder statt: Die radelaktivste Kindergartengruppe kann ein Mal- und Bastelpaket gewinnen.

Wer wird Stadtradeln-Star im Landkreis Peine?

Gesucht werden zudem erneut Stadtradeln-Stars. Diese dürfen über den kompletten Zeitraum kein Auto von innen sehen und berichten im Stadtradeln-Blog davon. Infos unter www.stadtradeln.de/star.

Der Regionalverband Großraum Braunschweig fördert das Stadtradeln im Landkreis Peine mit bis zu 4360 Euro. Das Stadtradeln findet seit 2008 bundesweit statt, initiiert vom Klima-Bündnis. Im vergangenen Jahr haben über 1,1 Millionen Menschen aus rund 2800 Städten und Kreisen mitgemacht.

