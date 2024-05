Königslutter. Nachdem der Unbekannte das Mädchen angesprochen hat, sucht die Polizei Königslutter nun nach Zeugen. Und sie hat eine Bitte.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen Mittag ein Mädchen im Kreis Helmstedt angesprochen und aufgefordert, in sein Auto zu steigen. Passiert sei dies im Königslutteraner Stadtteil Lauingen nahe der Straße Im Filze, so die Polizei. Dabei soll der Mann in einem weißen Pkw gesessen haben.

Die Beamten haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bitten die Bevölkerung nun darum, von Spekulationen und deren Verbreitung, insbesondere in den sozialen Medien, abzusehen. Zeugen, die verifizierte Informationen und Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05353 91970 mit der Polizei in Königslutter in Verbindung zu setzen.

red