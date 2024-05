75 Jahre Grundgesetz: Gifhorns Politik feiert mit

Gifhorn. 75 Jahre Grundgesetz – Gifhorner Politikerinnen und Politiker würdigen die Grundlage unserer Gesellschaft. Dies ist ihnen wichtig.

75 Jahre Grundgesetz. Da feiert auch die Gifhorner Politik mit. Hier einige Stimmen aus Stadt und Kreis.

Gifhorns Europaabgeordnete Lena Düpont (CDU): „Das beste Grundgesetz, das wir je hatten, feiert 75. Jubiläum. Das ist mehr als Grund zu feiern, aber auch Anlass deutlich zu machen, dass dieses Grundgesetz alle bindet: sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, für Schutz der Würde und Meinungsfreiheit einzusetzen“, so die Gifhornerin. „Demokratie kann nur so gut sein wie diejenigen, die sich dafür einsetzen. Artikel 23 des Grundgesetzes verpflichtet uns darüber hinaus, an der Weiterentwicklung der Europäischen Union mitzuwirken – dieser Konsens wird leider längst nicht mehr von jedem geteilt. Für mich ist es Verpflichtung und Auftrag zugleich: die Europäische Union zu bewahren, weiterzuentwickeln und zu verbessern, wo sie verbessert werden muss. Sie ist gerade heute das größte Schutzversprechen, das sich 27 Mitgliedstaaten gegeben haben und geben können“, erklärte die Europaabgeordnete.

Arbeitsminister Hubertus Heil, zugleich SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Gifhorn-Peine: „Seit 75 Jahren leben wir in Frieden und Freiheit – dank des Grundgesetzes. Es ist das Fundament unserer geglückten Demokratie, unserer offenen Gesellschaft und unserer wirtschaftlichen Stärke. Auch nach 75 Jahren ist es immer noch aktuell und modern, weil es mit der Zeit geht, ohne dabei die Werte unserer Gesellschaft zu vergessen. Wir feiern diesen besonderen Geburtstag – in Gifhorn, Berlin und in ganz Deutschland. Und wir verteidigen unsere Demokratie gegen alle Bedrohungen von innen und außen.“

Philipp Raulfs, Vorsitzender der SPD im Landkreis Gifhorn und Landtagsabgeordneter für Gifhorn-Süd: „Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt – Herzlichen Glückwunsch! Als Leitlinie unseres Zusammenlebens ist es jetzt und in Zukunft unverzichtbar. Ich finde es bemerkenswert, mit wie viel Weitsicht die Frauen und Männer des Grundgesetzes damals dieses Gesetz auf den Weg gebracht haben. Viele Aspekte, etwa die Gleichberechtigung von Frau und Mann, erscheinen heute vielen selbstverständlich, waren es aber nicht. Unsere Aufgabe muss es sein, dieses Grundgesetz zu beschützen und den Wert unserer Demokratie damit aufzuzeigen. Es ist ein Garant für den Frieden in unserem Land.“

Kirsikka Lansmann, SPD-Landtagsabgeordnete für Gifhorn-Nord: „Seit 75 Jahren gewährleistet unser Grundgesetz die Freiheit und das Wohl jeder Bürgerin und jedes Bürgers in Deutschland. Deshalb dürfen wir uns darauf nicht ausruhen, sondern müssen uns stetig dafür einsetzen – für eine Gesellschaft, die für Gerechtigkeit, Gleichheit und Solidarität einsteht.“

Ingrid Pahlmann, CDU-Bundestagsabgeordnete: „Wir feiern das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, das ursprünglich als Provisorium gedacht war, aber sich als stabiler und wertvoller Rahmen für unsere Gesellschaft erwiesen hat. Es hat uns in diesen Jahrzehnten Stabilität, Frieden und Rechtsstaatlichkeit gebracht und die Grundlage für ein vereintes Europa geschaffen. Nun ist es an uns, an allen Politikern, aber auch allen Bürgern und Bürgerinnen, das Grundgesetz weiter mit Leben zu füllen und für unsere freiheitliche Demokratie ein- und aufzustehen!

Christian Schroeder, Landtagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen: „Mit Stolz können wir 75 Jahre Grundgesetz feiern, das seit seiner Verabschiedung am 23. Mai 1949 unsere Rechte und Freiheiten schützt. Insbesondere mit Blick auf diese schwierigen Zeiten, in denen wir angehalten sind, wieder für eine Zukunft, in der die grundsätzlichen Prinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie die Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens bilden, gemeinsam einzustehen.

