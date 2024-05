Ausbüttel. Ein 84-Jähriger missachtete im Bereich des Abfallwirtschaftszentrums die Vorfahrt einer 59-Jährigen. Die B4 war im betroffenen Bereich voll gesperrt.

Auf der Bundesstraße 4 ist es am Mittwochnachmittag bei Ausbüttel im Kreis Gifhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Wie die Polizei berichtet, bog ein 84-Jähriger mit seinem VW Golf gene 16.45 Uhr von der Zufahrt des Abfallwirtschaftszentrums nach links auf die Bundesstraße in Richtung Gifhorn ein. Dabei übersah er eine 59-jährige Fahrerin eines VW Polos, die die Bundesstraße in Richtung Gifhorn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. In der Folge wurde der Golf des 84-Jährigen gegen einen auf dem Fahrstreifen in Richtung Süden verkehrsbedingt haltenden VW Golf einer 34-Jährigen geschoben.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 73-jährige Mitfahrerin im einbiegenden Golf sowie die Polo-Fahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro, so die Polizei weiter. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei und verschiedener Abschleppdienste vor Ort. In Richtung Norden war die B4 während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten zeitweise gesperrt.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: