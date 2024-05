Gifhorn. Der dritte Familiensamstag steht auf dem Programm. Das sind die kostenlosen Attraktionen vom Quattro-Jumper bis zu den Quad-Kindern.

Der Familiensamstag ist für viele Mütter, Väter und den Nachwuch schon ein fester Begriff. Am kommenden Samstag, 25. Mai, versprechen das Bündnis für Familie und die City-Gemeinschaft Gifhorn (CGG) zusammen mit etlichen Akteuren aus Stadt und Kreis zum dritten Mal ein buntes Programm mit einer Menge Spiel, Spaß und Informationen rund um den Brunnen in der südlichen Fußgängerzone.

Gifhorner Akteure bieten Spiel, Spaß und Informationen an

„Wir wollen die Familienfreundlichkeit der Stadt verbessern“, sagt Sevdeal Erkan-Cours, die Leiterin des Familienündnisses und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Deshalb bauen die verschiedenen Institutionen kurz nach dem internationalen Weltfamilientag (15. Mai) ihre Stände nicht nur wieder mit allerlei Aktionen auf, sondern bieten auch gleichzeitig ihr Fachwissen für Beratung und Information an - zum Beispiel für junge Familien, die gerade Nachwuchs bekommen haben, oder für Menschen, die Opfer von Gewalt geworden sind.

Unter anderem stellt die Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft wieder eine riesige Hüpfburg auf und Riesenbausteine zum Auftürmen parat, der CDU-Stadtverband kommt mit dem Torwandschießen, die Erziehungsberatungsstelle unterhält mit Geschicklichkeitsspielen. An der Sportstation gibt es Wettläufe auf Zeit, an den Infoständen der ambulanten Krankenpflege von Bettina Harms und des Weißen Rings je ein Glücksrad, beim Familienzentrum Kinderschminken, Wellcome Gifhorn bastelt mit den Kindern und das Frauenzentrum klebt ihnen Tatoos auf die Arme. Ebenso dabei sind noch die Jugendförderung, Dialog e.V. und Firma Weber mit Schmalzkuchen.

Quattro-Jumper und Quad-Kinder erfreuen die Besucher in Gifhorn

„Auch der Quattro-Jumper und ein Karussell sind wieder mit dabei“, kündigt der CGG-Chef Udo von Ey an. Die Quad-Kinder fahren ebenfalls wieder mit den jüngsten Besuchern Runden um die Kernstadt. Zum ersten Mal ist die „FahrradDankstelle“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit an Bord. „Bei uns gibt es für jeden ein kleines Dankeschön, der das Rad benutzt“, sagt Hagen Schink. Daneben können die Jüngsten aber auch an einem spannenden Verkehrsquiz teilnehmen oder etwas malen.

Das Vergnügen für die ganze Familie ist wie immer kostenlos, außer die Speisen und Getränke. Der Gifhorner Familiensamstag hat vor drei Jahren den Kindersamstag ersetzt, der seitdem stets im Herbst zum Weltkindertag gefeiert wird.

