Gifhorn. Hinein ins letzte Mai-Wochenende: Mit dem Streetfood-Festival am Tankumsee und jede Menge tolle Veranstaltungen. Hier ein Überblick.

Am Samstag ist in der Gifhorner Fußgängerzone Familienfest

Am Tankumsee läuft das Streetfood-Festival

Schützenfeste in Wilsche, Wahrenholz und Ribbesbüttel

Ein abwechslungsreiches Wochenende – das letzte im Wonnemonat Mai – steht vor der Tür. Und es hat es in sich: Von Freitag bis Sonntag wartet auf die Gifhornerinnen und Gifhorner ein bunter Reigen voller Veranstaltungen. Damit keine Langeweile aufkommt, hat die Rundschau die wichtigsten Termine und Veranstaltungen am kommenden Wochenende zusammengetragen.

Was ist am Wochenende in Gifhorn und Umgebung los?

Tankumsee: Oh, wie lecker! Am Tankumsee ist von Freitag, 24. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, Streetfood-Festival. Feinschmecker und Genießer sind zum unvergesslichen kulinarischen Erlebnis eingeladen. Neben Klassikern wie Burger, Pommes, Philly Cheesesteak oder Quesadillas gibt es auch einige kulinarische Exoten. Unter anderem afrikanische, italienische und asiatische Leckereien. Die Anbieter reisen aus ganz Deutschland an und bringen ihre besten Gerichte mit. Die Besucher können sich auf eine kulinarische Reise rund um die Welt freuen. Geöffnet hat das Streetfood-Festival am Freitag von 15 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Parallel zum Streetfood-Festival gibt es eine Kunstausstellung oben auf der Plattform des Kletterturms - von 12 bis 18 Uhr, Eintritt frei.

Meinersen: Der Meinerser Abendlauf findet zum 36. Mal statt und soll, wie jedes Jahr, ein Höhepunkt im Vereinsleben der SV Meinersen-Ahnsen-Päse werden. Start ist am Freitag, 24. Mai, um 16 Uhr mit dem 2-Kilometer-Kinderlauf, dann folgen 5 Kilometer Wandern und Walken (Start 16.30 Uhr), der 5-Kilometer-Lauf (Start 17.30 Uhr) und der 10 Kilometer lange Laufcup-Lauf, der um 19.30 Uhr startet. Damit die Läufer zu Höchstleistungen motiviert werden, unterstützt die Trommelgruppe Good Vibrations aus Seershausen die Teilnehmenden. Das DRK Wesendorf, die Feuerwehr und Polizei aus Meinersen sowie der Schützenverein Meinersen helfen bei der Absicherung der Strecke sowie bei der Gesundheit der Läufer. Für Speisen, Getränke und gute Unterhaltung sorgt das Sportheim beziehungsweise Catering-Team.

Ribbesbüttel: In der Ribbesbütteler Kirche findet am Freitag, 24. Mai, ein Liedermacherkonzert statt. Die Liedermacher David Brylka und Gerald Rämisch spielen Stücke aus der eigenen Feder im Unplugged-Stil - zum Zuhören und Nachdenken. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zugunsten gemeinnütziger Zwecke wird gebeten. Beginn ist um 19 Uhr in der Kirche Ribbesbüttel, Gutsstraße.

Gifhorn: Die Gifhorner Band 4 mal 12 Zoll feiert ihre CD Release Party am Freitag, 24. Mai, ab 20 Uhr im Kultbahnhof. Das Trio um Magnus Zeidler (30, Gitarre, Gesang), Dominik Hanisch (29, Bass) und Andy Gordon Saverimuthu (31, Schlagzeug) gibt seit nunmehr 17 Jahren ihren knackigen, rockigen und blueslastigen Sound deutschlandweit zum Besten. Auf Konzerten gemeinsam mit etablierten Bluesgrößen wie Eric Gales, Larry Garner, Norman Baker, TM Stevens oder auch Jimmy Cornett und vielen weiteren fanden sich die drei Musiker unter bester und ebenbürtiger Gesellschaft. Ihr neues Album heißt „Pretty Little Liars“.

Gifhorn: In der Gifhorner Innenstadt wird am Samstag, 25. Mai, der Familiensamstag gefeiert. Die Gifhorner City-Gemeinschaft und das Bündnis für Familie laden zu einem bunten Programm ein. Von 10 bis 16 Uhr gibt es Quad-Fahrten, eine Hüpfburg, einen Quattro-Jumper und mehr. Das sind die Akteure, die sich bei der Familienmeile mit einem eigenen Stand beteiligen: Familienbüro, GWG, Familienzentrum, Weißer Ring, Bettina Harms GmbH, Dialogverein, Frauenzentrum, Jugendförderung, ADFC, Kidical Mass, Wellcome Gifhorn, CDU, die Quad-Kinder, die Erziehungsberatungsstelle und die Stadtentwicklung Gifhorn.

Gifhorn: Zum „Tag des offenen Spektrums“ am Samstag, 25. Mai, von 12 bis 16 Uhr lädt das Team des Queeren Zentrums ins Spektrum, Torstraße 16 in Gifhorn, ein. Die Besuchenden haben die Möglichkeit, die Einrichtung und die Menschen, die ehrenamtlich dahinter stehen, besser kennenzulernen und in den Austausch zu kommen. Darüber hinaus werden verschiedene Stationen im Spektrum angeboten, die zum Mitmachen einladen. Das werden unter anderem eine 3D-Druck-Station, eine Kunst-Station, ein Kuchen-Buffet, eine Beratungsstation, eine Kochstation, eine Musikstation und eine Elternstation sein.

Gifhorn: „Rechtsruck in Europa. Was tun?“ heißt der Titel einer Diskussionsrunde am Samstag, 25. Mai, mit Johanna Brauer (Kandidatin für das Europaparlament für die Partei Die Linke), Sean Heller (Grüne Jugend und Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Europa bei Bündnis 90/Die Grünen) und Anna Fischer (Jusos und Abgeordnete im Kreistag des Landkreises Gifhorn für die SPD). Beginn ist um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Steinweg 20, in Gifhorn.

Gifhorn: Der Gifhorner Orgelsommer steht in diesem Jahr unter dem Motto „Ich singe mit, wenn alles singt“. Sonntags um 17 Uhr öffnen die katholische St.-Bernward-Kirche und die evangelische St.-Nicolai-Kirche ihre Türen für eine Stunde Musik mit der Königin der Instrumente. Das erste Konzert findet am kommenden Sonntag, 26. Mai, in der St. Nicolai-Kirche statt. Es spielt Konja Voll, Landeskirchenmusikdirektor der Nordkirche. Auf dem Programm stehen Werke von Buxtehude, Bach, Rinck und Mendelssohn. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.

Wasbüttel: Der Förderverein zur Förderung der Kinderkrebshilfe, der Wasbütteler Weihnachtsmarktverein, veranstaltet am Samstag, 25. Mai, von 13 Uhr bis 18 Uhr ein Strochenfest im Maschweg in Wasbüttel.

Rethen: Das Schützenkorps Rethen lädt am Samstag, 25. Mai, ab 18 Uhr zum Weinfest am Schützenhaus ein. Zum 13. Mal mit dabei ist das Weingut Hammen aus Schornsheim im Anbaugebiet Rheinhessen.

Wilsche: Schützenfest ist angesagt. Nicht nur, aber auch in Wilsche. Gefeiert wird im Festzelt an der Gamsener Straße. Los gehts am Freitag, 24. Mai, um 19 Uhr mit dem Sammeln beim Schützenkönig. Ab 20.30 Uhr sorgt die Show Line Band für Stimmung. Der Festumzug beginnt Samstag um 12 Uhr. Ab 18 Uhr werden die neuen Majestäten proklamiert. Anschließend macht der Xanadu-Musikexpress Stimmung. Das Katerfrühstück am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr.

Ribbesbüttel: Am kommenden Wochenende startet das Schützenfest in Ribbesbüttel. Am Freitag, 24. Mai, geht das Ganze mit einer Disco los. Die Kaffeetafel um 14 Uhr eröffnet das Festprogramm am Samstag. Weiter geht es um 17 Uhr mit dem Umzug durch das Dorf. Den Abschluss bildet der öffentliche Kommers mit Proklamation des neuen Königshauses. Das Fest schließt am Sonntag, 26. Mai, mit dem Königsessen ab.

Wahrenholz: Das Wahrenholzer Schützenfest ist beliebt, auch über die Grenzen des Ortes hinaus. An den Hauptfesttagen vom 23. bis zum 26. Mai gibt es das weithin bekannte gastronomische Angebot mit einer umfangreichen Speise- und Getränkekarte. Auch der beliebte Biergarten wird wieder eingerichtet. Zudem gibt’s im Schützensaal nahezu durchgehend Musik. So kann schon tagsüber zur Musik der Wahrenholzer Spielmannszüge und des Musikzugs Betzhorn ordentlich gefeiert und getanzt werden. Abends ist dann Partystimmung angesagt. Am Freitag, 24. Mai, sind die Ehrengäste 9 Uhr ins Schützenzentrum zum Empfang und Ausschießen des Gewinners der Gästescheibe eingeladen. Ebenfalls um 9 Uhr tritt das gesamte Schützenbataillon zum großen Festausmarsch an. Sonnabend ist Kinderschützenfest angesagt. Um 21 Uhr beginnt der große Schützenball, bei dem die überregional bekannte Band Deep Passion auftritt. Am Schützenfest-Sonntag werden die Feierlichkeiten mit dem Königsempfang der Gemeinde in der Alten Schmiede eröffnet.

Meine: Stadtradeln geht auch auf dem Land gut. Am Samstag, 25. Mai, findet ab 10 Uhr die Auftaktveranstaltung des diesjährigen Stadtradelns der Gemeinde Meine auf dem Marktplatz in Meine statt. Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann wird das Stadtradeln offiziell eröffnen. Anschließend wird gemeinsam zum Tankumsee geradelt und dort ein Picknick gemacht. Snacks dafür bitte mitbringen. Dort endet die Veranstaltung und jeder kann selbst entscheiden, weiter oder zurückzufahren oder den Tag am Tankumsee zu verbringen.

Meine: Der Samtgemeindejugendfeuerwehr-Wettbewerb im Papenteich findet am Samstag, 25. Mai, im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr Meine, auf dem Meiner Schulsportplatz, Neue Straße, statt. Beginn ist um 13 Uhr, Siegerehrung gegen 16 Uhr.

Westerbeck: Die Gifhorner Jägerschaft richtet am Sonnabend, 25. Mai, erstmals auf der Schießanlage in Westerbeck eine Landesmeisterschaft aus. Viele Juniorenmannschaften aus ganz Niedersachsen werden sich im jagdlichen Schießen messen und am Ende des Tages einen Mannschaftssieger küren. Zuschauer sind herzlich willkommen. Geschossen wird von 8 bis etwa 16.30 Uhr. Die Siegerehrung ist um 17 Uhr geplant.

Allerbüttel: Die Mitgliederversammlung des DRK-Ortsverein Allerbüttel findet am kommenden Samstag, 25. Mai, um 15 Uhr im DRK-Haus in der Molkereistraße in Allerbüttel statt. Im Mittelpunkt der Versammlung, zu der alle Mitglieder eingeladen sind, stehen neben den Tätigkeitsberichten, Ehrungen und Wahlen ein Ausblick auf die Tätigkeit in den kommenden Monaten.

Gifhorn: Zum Abschlusstag der Sonderausstellung „Die Gifhorner Welfen“ lädt das Historische Museum Schloss Gifhorn ein. Am Sonntag, 26. Mai, sind Kinder im Kita- und Grundschulalter herzlich eingeladen, ein Ritterdiplom zu erwerben. Wer alle Aufgaben erfolgreich gelöst hat, wird mit einer Ritter-Urkunde belohnt. Das Programm startet zu jeder vollen Stunde zwischen 11 und 15 Uhr. Erwachsene Besucher können um 12.30 Uhr und um 14.30 Uhr ein Aktiv-Angebot erleben. In einer Memory-Führung dürfen sie selbst, wie im beliebten Brettspiel, das passende Gegenstück in der Ausstellung finden. Gemeinsam arbeitet sich die Gruppe durch die Sonderausstellung und lernt so die beiden Gifhorner Welfen Klara und Franz sowie das wechselhafte 16. Jahrhundert kennen. Das Programm ist im Tageseintritt inbegriffen.

Isenbüttel: Die Tagespflege Isenbüttel feiert Jubiläum. Zehn Jahre ist es her, seit die Tagespflege Isenbüttel, Teil der Diakoniestation Gifhorn, erstmals ihre Türen öffnete. Jetzt wird am Sonntag, 26. Mai, von 14 bis 17 Uhr ein buntes Fest gefeiert. Zwischen 14 und 15 Uhr treten der Gifhorner Shanty Chor und die Tanzgruppe „Die tanzenden Siedlersterne“ auf.

